Közelebb a mezőgazdasághoz

Óvodásoknak és iskolásoknak indított hiánypótló programot idén az Agrosic Közösségek Közti Társulás, melyen eddig több mint háromezren vettek részt. A gyermekek évében, az esztendő végéig zajló program célja, hogy az óvodások és kisiskolások megismerjék a természetet, a vidéki hagyományokat, a termékek feldolgozását, ezáltal pedig közeledjenek a mezőgazdasághoz.

Igyártó Réka, az Agrosic igazgatónője érdeklődésünkre elmondta, az egyedi kezdeményezés azt szolgálja, hogy maradandó élményekkel, hasznos foglalkozásokkal támogassák a gyerekek fejlődését és elősegítsék a tanulást. A megyei tanács finanszírozásával számos tematikus foglalkozással és érdekes látogatásokkal várták és várják továbbra is a gyerekcsoportok jelentkezését. Az Agrosic látogathatási megegyezést kötött az árkosi Arkase sajtgyártó céggel, a megyeszékhelyi Bertis húsfeldolgozóval és a Chocopack csokoládégyárral, a kézdivásárhelyi Lacto Coop tejfeldolgozóval, a szociális vállalkozás formájában működő csernátoni Malomkerttel, ahol a kenyérsütés alapjait – a búzaőrléstől, a kelesztéstől a kemencében sütésig – el lehet sajátítani, a bodosi és kézdivásárhelyi mézeskalácssütőkkel, ahol a mézeskalács készítését és díszítését lehet megtanulni, valamint a megyei méhészeti egyesülettel.

A méhészegyesülettől az iskolák vagy óvodák kérésére Tamás Mária és Marosi Károly mesterméhészek Zümmögő címmel tartanak mézkóstolással egybekötött előadást. Legutóbb múlt szerdán a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum első osztályos tanulói ismerkedtek a szorgoskodó méhek életével. Mint megtudhatták, az általuk végzett növénybeporzás elmaradása számos növényfaj kihalásához vezetne, tehát ahogy a méhészek fogalmaznak: méhek nélkül lehetetlen az élet!

A programokat szervező Agrosic induláskor nem számított ekkora érdeklődésre. Kimutatásuk szerint eddig 3037 gyermek vett részt a tevékenységeken, és még néhány csoport feliratkozott látogatásra. A programokra előzetesen be kell jelentkezni a www.visitcovasna.com honlapon vagy a 0744 671 766-os telefonszámon. A látogatásokat különböző szórakoztató versenyek szervezésével színesítik az Agrosic alkalmazottai, és nem hiányzik a látogatás végén a termékkóstolás sem.

Tamás Sándor megyeitanács-elnököt a program folytatásának lehetőségéről kérdeztük. Szerinte a Bolojan-kormány nagyon lecsökkentette a megyei tanácsok költségvetését, de látva a nagy érdeklődést, a nagyon hasznos és a gyerekek számára igen érdekes programot szeretnék folytatni, és mindent megtesznek, hogy a jövő évben is fenn tudják tartani. Hogy csak néhány költséget említsünk: például a kürtős- vagy mézeskalácssütéséhez az alapanyagot, a szakmai előadók illetményét is a megyei tanács pénzbeli segítségével biztosítja az Agrosic.