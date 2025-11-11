Nem lassít a sepsiszentgyörgyi Szabó Norbert: az országos bajnokságon elért sikerei után pályakerékpárosunk a Balkán-bajnokságon is parádés formában versenyzett. Plovdivban egy arany- és két ezüstéremmel zárta a viadalt, ezzel ismét bizonyítva, hogy ott a helye a hazai és a régió legjobbjai között. Teljesítménye a romániai delegáció kiváló mérlegéhez is hozzájárult, a csapat összesen 47 érmet gyűjtött a bolgár megmérettetésen.

Bő két hét alatt másodszor versenyzett Plovdivban a Sepsi-SIC sportolója, Szabó Norbert, aki szombaton és vasárnap a Class 2-es minősítésű pályakerékpáros Balkán-bajnokságon tekert és gyűjtötte az érmeket. A háromszéki bringás három számban indult Bulgáriában, és mindháromszor dobogóra állhatott.

A viadal első versenynapján Szabó sprinttel indított, és kirobbanó formájának köszönhetően mindenkit maga mögé utasított. A háromszéki bringás csapatsprintben Novák Eduárddal és Eduard Grosuval együtt harcolt, és végül a házigazda bolgárok mögött a második helyen zártak. Vasárnap bringásunk számára az 1 kilométeres egyéni időfutam is kiélezett csatát hozott: végig harcban volt az aranyéremért, ám végül minimális különbséggel lemaradt az első helyről. A 32 esztendős sportoló számára ez volt a szezon hatodik és egyben utolsó versenye, most pedig a jól megérdemelt pihenés következik, majd pár hét múlva kezdi a felkészülést a 2026-os idényre.

„Teljesen elégedett vagyok a hétvégi teljesítményemmel. A sprintben nagyot mentem, és sikerült jócskán ráverni az ellenfeleimre. A csapatsprintben is jól teljesítettünk, holott a társaimnak nem a gyors számok az erősségük. Egy kilométeren nagyon kiélezett csatát vívtam legfőbb bolgár ellenfelemmel, végül azonban második lettem. Ebben a számban az elmúlt évek során sokat fejlődtem, és a jövőben még jobban odafigyelek a felkészülésemre. Három éremmel zártam a 2025-ös idényt, elégedett vagyok az egész éves produkciómmal, hiszen versenyről versenyre előreléptem, és nagyon bizakodó vagyok a következő szezonnal kapcsolatban” – nyilatkozta Szabó Norbert.