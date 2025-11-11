Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

JégkorongGyergyóremetén játszanak a címvédővel

2025. november 11., kedd, Sport

A bajnoki szünetet követően a Háromszéki Ágyúsok nehéz, egyben izgalmas összecsapással indítják a novemberi mérkőzések sorozatát. Kertész Zoltán csapata ma 18.30-tól a címvédő és listavezető Gyergyói Hoki Klub vendégeként játszik a Remete Ice Arénában a pontvadászat alapszakaszában.

  • Fotó: Máté Bence
    Fotó: Máté Bence

A székelyföldi együttesnek 19 nap alatt nyolc mérkőzése lesz, öt a bajnokság alapszakaszában és három a Román Kupa csoportkörében. A narancs-kék mezesek ezek közül három találkozót játszanak hazai környezetben: 18-án a Brassói Corona látogat Kézdivásárhelyre, aztán 21-én és 22-én a Bukaresti Steaua elleni rangadók következnek. A Kertész Zoltán irányította jégkorongozók a hónapot idegenbeli meccsekkel indítják, előbb Gyergyóremetére utaznak, ahol a címvédővel csapnak össze, pénteken és szombaton pedig a sereghajtó vendégeként lépnek jégre, majd november végén két fontos összecsapás vár rájuk az újonc Bukaresti Red Hawks otthonában.

A háromszéki és a gyergyószentmiklósi alakulat legutóbb szeptember elején találkozott a céhes városban, ahol az első és a második harmadban a házigazdák többet hibáztak, ezt a vendégek könyörtelenül kihasználták, így 4–2 arányban diadalmaskodtak. Az Erste Ligában, a román bajnokságban és a Román Kupában egyaránt címvédő Gyergyói Hoki Klub éllovasként várja a mai mérkőzést, hiszen tíz győzelemmel és egy vereséggel első a táblázatban. A narancs-kék mezesek eddig hatszor nyertek és háromszor kikaptak, ezáltal az ötödik helyet foglalják el a rangsorban.

„Tisztában vagyunk vele, hogy a Gyergyói Hoki Klub erős csapat. A legutóbbi találkozásunkkor alulmaradtunk, mert nem sikerült gólra váltanunk a helyzeteinket. Úgy gondolom, jó keretünk van, és minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy felvegyük a harcot ellenfelünkkel, ugyanakkor bízunk abban, hogy pontokkal térhetünk haza. Zsúfolt időszak előtt állunk, novemberben a Bukaresti Steaua és a Bukaresti Red Hawks ellen is játszunk. Az elmúlt hetekben mindkét riválisunkat legyőztük, ha megfelelően összpontosítunk és a saját játékunkat játsszuk, akkor ismét nyerhetünk” – mondta Lukas Žukauskas, a Háromszéki Ágyúsok litván csatára. (miska)

