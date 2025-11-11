A megyei labdarúgó-bajnokság 12. fordulójában a veretlen Barót meglepetésre csak döntetlent játszott Szentkatolna vendégeként. A hibátlan Kovászna hazai pályán már az első percben hátrányba került, végül azonban megérdemelt győzelmet aratott Bardoc ellen, így az erdővidéki rivális botlását kihasználva ismét első a táblázatban. A címvédő Zágon újabb pontokat hullajtott, ezúttal Árkos otthonában remizett, ezáltal kilenc egységre duzzadt a lemaradása az éllovas orbaiszéki csapat mögött.
Eredmények, 12. forduló: Uzon–Maksa 2–5 (gólszerzők: Szász Nimród 43., Dumitru Crețu 84., illetve László Zsolt 4., 27., Miksán István 53., 72., Dima Lehel 74.), Árkos–Zágon 1–1 (gólszerzők: Tompa Csaba 34., illetve Pulugor Zsolt 21. – öngól), Bodzaforduló–Csernáton 3–1 (gólszerzők: Paul Isac 16., Szántó Erik 18., 38., illetve Varga Bálint 47.), Szentkatolna–Barót 1–1 (gólszerzők: Cezar Bălaș 29., illetve Szabó Zsolt 72.), Papolc–Nagyajta 3–1 (gólszerzők: Iulian Stoian 40., 68., Mătăsaru Erik 49., illetve Zsombori Zsolt 15.), Kovászna–Bardoc 4–1 (gólszerzők: Sabin Dîrstaru 6., Emanuel Popa 13., 35., 49., illetve Orbán Balázs 1.), Zágonbárkány–Szitabodza 0–0, Perkő szabadnapos volt.
A táblázat:
1. Kovászna 10 0 0 49–3 30
2. Barót 9 2 0 54–17 29
3. Bardoc 9 0 2 51–11 27
4. Zágon 6 3 3 35–20 21
5. Árkos 6 1 4 36–25 19
6. Szitabodza 5 1 4 30–18 16
7. Maksa 5 0 7 32–46 15
8. Zágonbárkány 4 2 5 27–23 14
9. Perkő 4 2 5 25–23 14
10. Papolc 4 1 6 28–49 13
11. Szentkatolna 2 4 4 16–26 10
12. Nagyajta 3 1 7 15–40 10
13. Bodzaforduló 3 0 8 17–49 9
14. Csernáton 2 0 9 16–35 6
15. Uzon 1 1 9 15–61 4
A 13. forduló programja: * szombat: Maksa–Szentkatolna (14 óra), Barót–Papolc (14 óra) * vasárnap: Szitabodza–Árkos (13 óra), Nagyajta–Bodzaforduló (14 óra), Csernáton–Kovászna (14 óra), Bardoc–Zágonbárkány (14 óra), Zágon–Perkő (14 óra), Uzon szabadnapos. (miska)