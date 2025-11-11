A megyei labdarúgó-bajnokság 12. fordulójában a veretlen Barót meglepetésre csak döntetlent játszott Szentkatolna vendégeként. A hibátlan Kovászna hazai pályán már az első percben hátrányba került, végül azonban megérdemelt győzelmet aratott Bardoc ellen, így az erdővidéki rivális botlását kihasználva ismét első a táblázatban. A címvédő Zágon újabb pontokat hullajtott, ezúttal Árkos otthonában remizett, ezáltal kilenc egységre duzzadt a lemaradása az éllovas orbaiszéki csapat mögött.