Labdarúgás, 4. LigaBarót botlását kihasználva Kovászna ismét első

2025. november 11., kedd, Sport

A megyei labdarúgó-bajnokság 12. fordulójában a veretlen Barót meglepetésre csak döntetlent játszott Szentkatolna vendégeként. A hibátlan Kovászna hazai pályán már az első percben hátrányba került, végül azonban megérdemelt győzelmet aratott Bardoc ellen, így az erdővidéki rivális botlását kihasználva ismét első a táblázatban. A címvédő Zágon újabb pontokat hullajtott, ezúttal Árkos otthonában remizett, ezáltal kilenc egységre duzzadt a lemaradása az éllovas orbaiszéki csapat mögött.

  • Fotó: Tókos Csaba
    Fotó: Tókos Csaba

Eredmények, 12. forduló: Uzon–Maksa 2–5 (gólszerzők: Szász Nimród 43., Dumitru Crețu 84., illetve László Zsolt 4., 27., Miksán István 53., 72., Dima Lehel 74.), Árkos–Zágon 1–1 (gólszerzők: Tompa Csaba 34., illetve Pulugor Zsolt 21. – öngól), Bodzaforduló–Csernáton 3–1 (gólszerzők: Paul Isac 16., Szántó Erik 18., 38., illetve Varga Bálint 47.), Szentkatolna–Barót 1–1 (gólszerzők: Cezar Bălaș 29., illetve Szabó Zsolt 72.), Papolc–Nagyajta 3–1 (gólszerzők: Iulian Stoian 40., 68., Mătăsaru Erik 49., illetve Zsombori Zsolt 15.), Kovászna–Bardoc 4–1 (gólszerzők: Sabin Dîrstaru 6., Emanuel Popa 13., 35., 49., illetve Orbán Balázs 1.), Zágonbárkány–Szitabodza 0–0, Perkő szabadnapos volt.

A táblázat:

1. Kovászna                     10           0              0              49–3       30

2. Barót                              9           2              0              54–17    29

3. Bardoc                           9           0              2              51–11    27

4. Zágon                            6           3              3              35–20    21

5. Árkos                             6           1              4              36–25    19

6. Szitabodza                    5           1              4              30–18    16

7. Maksa                            5           0              7              32–46    15

8. Zágonbárkány              4           2              5              27–23    14

9. Perkő                             4           2              5              25–23    14

10. Papolc                         4           1              6              28–49    13

11. Szentkatolna              2           4              4              16–26    10

12. Nagyajta                     3           1              7              15–40    10

13. Bodzaforduló            3           0              8              17–49      9

14. Csernáton                  2           0              9              16–35      6

15. Uzon                           1           1              9              15–61      4

A 13. forduló programja: * szombat: Maksa–Szentkatolna (14 óra), Barót–Papolc (14 óra) * vasárnap: Szitabodza–Árkos (13 óra), Nagyajta–Bodzaforduló (14 óra), Csernáton–Kovászna (14 óra), Bardoc–Zágonbárkány (14 óra), Zágon–Perkő (14 óra), Uzon szabadnapos. (miska)

