A nap fotója

Támogassa a Háromszéket!
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
A Timate példája
Több alkalommal előfordult, hogy az Alsócsernáton közelében működő Timate cégnél megcsodáltuk a nagy területen művelt terményeket, láthattuk a gépesített mezőgazdaság sikerét, bemelegítettünk az őszi felső-mezőföldi falujárásra, s hinni kell, hogy a jövő rá fogja venni a tehetősebb magántermelőket is, hogy ilyen irányba törekedjenek.
Háromszéken folyamatos építkezés zajlik, még úgy is, hogy egyre több a nehézség és a Bukarestből érkező kiszámíthatatlan döntés. Egy éve alakult meg Kovászna Megye Tanácsának jelenlegi testülete, ennek apropóján Tamás Sándor tanácselnökkel arról beszélgettünk, hogyan telt ez az év és az elmúlt 17, amióta a megyei önkormányzatot vezeti. Az interjúból kiderül: lehet építkezni nehéz időkben is, de ehhez előrelátó lépesek szükségesek.