A nap fotója

Háromszéken folyamatos építkezés zajlik, még úgy is, hogy egyre több a nehézség és a Bukarestből érkező kiszámíthatatlan döntés. Egy éve alakult meg Kovászna Megye Tanácsának jelenlegi testülete, ennek apropóján Tamás Sándor tanácselnökkel arról beszélgettünk, hogyan telt ez az év és az elmúlt 17, amióta a megyei önkormányzatot vezeti. Az interjúból kiderül: lehet építkezni nehéz időkben is, de ehhez előrelátó lépesek szükségesek.