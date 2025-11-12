Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Lőrinczi Vencelné Dénes Etelka könyvének bemutatójaÁrapatak, a népművészet ragyogó múltú települése

2025. november 12., szerda, Közélet

Tanítói munkája mellett Lőrinczi Vencelné Dénes Etelka (1927–2012) egész életét faluja népművészete megismerésének, kutatásai eredménye átadásának szentelte, és arra is törekedett, hogy faluja népművészetét a felnövő nemzedékek is megismerhessék – mondta köszöntőjében Vargha Mihály, a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum igazgatója az Árapataki élő népművészet című kötet múlt heti bemutatóján a múzeum Bartók Béla-termében. A Lőrinczi Vencelné Dénes Etelka által 2003-ban jegyzett, több száz árapataki varrottas és írott-tojás-mintát tartalmazó kiadványt Dávid Gyula irodalomtörténész, a kötet szerkesztője és Szőcsné Gazda Enikő néprajzkutató, a kiadvány lektora mutatta be.

  • Szőcsné Gazda Enikő és Dávid Gyula méltatta az árapataki népművészetet és az arról szóló könyvet. Fotó: Albert Levente
    Szőcsné Gazda Enikő és Dávid Gyula méltatta az árapataki népművészetet és az arról szóló könyvet. Fotó: Albert Levente

A tanítóképző elvégzése után Lőrinczi Vencelné Dénes Etelka visszatért szülőfalujába, ahol a tanítás mellett 1973–1982 között vezette a sepsiszentgyörgyi Népművészeti Iskola varrótagozatát, részt vett a Kriza János Néprajzi Társaság, a gyergyószárhegyi Szépteremtő Kaláka, a sepsiillyefalvi hagyományőrző alkotótáborok rendezvényein, előadásokat tartott Sepsiszentgyörgyön, Árkoson, Baróton, Brassóban, a Kriza János Néprajzi Társaság pályázatain három alkalommal, budapesti néprajzi pályázatokon hat ízben díjazták munkáit – ismertette Vargha Mihály. 

Népművészete tekintetében Árapatak ragyogó múltú település, jelenleg egy szomorú sorsú falu – szögezte le Szőcsné Gazda Enikő néprajzkutató, a Székely Nemzeti Múzeum munkatársa. Az árapataki varrottasok már az 1896-os milleniumi kiállításra és a párizsi világkiállításra is eljutottak, az ország több városában és Magyarországon is ismertté váltak – mondta a kötet lektora. Ahhoz, hogy ez a csodálatos népművészet fennmaradhasson, küldetéstudattal rendelkező tanítókra, lelkészekre, értelmiségiekre volt szükség, ilyen volt Benczédi István iskolaigazgató és felesége, akik már az iskolában megtanították varrni a gyermekeket, lányuk, Benczédi Mária már nemcsak tanított, hanem gyűjtötte is a kézimunkákat, és ilyen oktató volt Csulak Magda tanítónő az 1930-as években, aki varrottasok készítésére és a szövés művészetére tanította a falu lakóit – emelte ki Szőcsné Gazda Enikő.

Dávid Gyula irodalomtörténész Árapatakon született, s bár gyermekkorában hamar elkerült a faluból, az árapataki népművészet fennmaradását, továbbörökítését szívügyének tekinti. Az általa vezetett Polis Kiadónál 2025-ben megjelent, Árapataki élő népművészet című kötetről azt mondta, nem a könyvespolcra szánták, hanem kézikönyvnek, amely használható, amely alkalmas arra, hogy varrókörökben megtanulják az árapataki mintákat. Erre szolgál a szerző által milliméterpapírra lerajzolt 415 minta, a rojtkötés, a szövési technikák bemutatása, a közel háromszáz írott-tojás-minta pontos rajza és mellette a minták jelentésének magyarázata. Szőcsné Gazda Enikő szerint művészettörténeti érdekesség, hogy minden mintának külön neve van: tulipános, nagy csillagos, berbécsszarvas, almás, lapis, apró rózsás, szilvamagos, nagy tányé­ros, veszettutas, barackmagos stb., és az is egyedi, hogy címeres varrottas minták is vannak, mint a Báthory-címeres (a kötet fedőlapján is megjelenik), Bocskai-koronás, és helyi különlegesség a muszájformás hímzés, amelyről lejegyezték, hogy ennek kötelező módon bele kellett kerülnie a pereforomba (a férjhez menő lány hozományának árapataki megnevezése).

A szerző alapos kutatással tudományos elemzést is ad arról, melyik minta még hol található meg a magyar nyelvterületen, és közli, kitől és mikor gyűjtötte – hangsúlyozta a könyv 97 esztendős lektora. Azt a tényt, hogy egy minta szélesebb körben is elterjedt, nem a falu szegénységeként értékelik, hanem általában a minta régiségére vall: minél régebbi egy minta, annál több népcsoport veszi át – szögezte le a néprajzkutató. Kérdésére, miszerint manapság élő-e a népművészet, Dávid Gyula egy ide illő történettel válaszolt: Dénes Etelka az édesanyja útmutatása alapján készítette el az első kézimunkáját, egy kis kendőt, és amikor készen volt, az édesanyja behajította a vízbe, és azt mondta, azért, hogy tudjon úgy varrni, mint a vízfolyás. És ő ezt tette egész életében.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Fekete Réka Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-12 08:00 Cikk megjelenítése: 164 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 831
szavazógép
2025-11-12: Közélet - :

Biztos pontok válságos időkben (Beszélgetés Tamás Sándorral, Kovászna Megye Tanácsának elnökével)

Háromszéken folyamatos építkezés zajlik, még úgy is, hogy egyre több a nehézség és a Bukarestből érkező kiszámíthatatlan döntés. Egy éve alakult meg Kovászna Megye Tanácsának jelenlegi testülete, ennek apropóján Tamás Sándor tanácselnökkel arról beszélgettünk, hogyan telt ez az év és az elmúlt 17, amióta a megyei önkormányzatot vezeti. Az interjúból kiderül: lehet építkezni nehéz időkben is, de ehhez előrelátó lépesek szükségesek. 
2025-11-12: Közélet - Demeter Virág Katalin:

Mozgóképekkel a tanulásért és az önkifejezésért

A gondolkodás, az empátia és az önkifejezés fejlesztését szolgálja az a fiatalokat megszólító program, melyet Baróton indított a Turulmadár Egyesület, partnerségben a Gaál Mózes Általános Iskolával, valamint a Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceummal. A decemberben záruló projekt különlegessége, hogy a film nyelvén közelít a 10–19 éves diákokhoz. 
rel="noreferrer"