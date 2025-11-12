Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Mozgóképekkel a tanulásért és az önkifejezésért

2025. november 12., szerda

A gondolkodás, az empátia és az önkifejezés fejlesztését szolgálja az a fiatalokat megszólító program, melyet Baróton indított a Turulmadár Egyesület, partnerségben a Gaál Mózes Általános Iskolával, valamint a Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceummal. A decemberben záruló projekt különlegessége, hogy a film nyelvén közelít a 10–19 éves diákokhoz. 

    A Gaál Mózes Általános Iskola diákjai korábban is csatlakoztak a Turulmadár Egyesület tevékenységeihez. Fotó: Facebook / Com.Pass by Turul

A Cinemascop – kritikus gondolkodás működésben című kulturális program tulajdonképpen a fiatalok érzelmi intelligenciájának fejlesztését célozza, kisis­kolások, illetve középiskolások, összesen mintegy 250 fiatal, valamint helyi pedagógusok, szakemberek bevonásával valósul meg – vázolta lapunknak Sopoian Réka, a kezdeményező civil szervezet munkatársa. Rámutatott, tematikus, egymásra épülő filmek vetítése révén szeretnék ráirányítani a figyelmet olyan fontos területekre, mint saját értékeink felfedezése, az akarat­erő, a kitartás, a bullying vagy egy magasabb eszmébe vetett hit. 

Programja ismertetőjében a Turulmadár Egyesület rámutatott, művészeti formaként a film lehetőséget teremt arra, hogy a befogadók érzelmeikről beszéljenek, kérdéseket vessenek fel vagy közösen gondolkodjanak. Kiindulópontként szolgál ahhoz, hogy a fiatalok a kultúra által fedezzék fel a világot, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz és önmagukhoz. A vetítéseket követően a szervezők különböző módszerekkel, beszélgetések és alkotóműhelyek keretében dolgozzák fel a látottakat.

Téma lesz egyebek közt az elfogadás, a bátorság, a társadalmi felelősségvállalás, a környezetvédelem vagy az emberi jogok. A filmek ugyanakkor a kreatív önkifejezést is erősítik, a fiatalok különféle vizuális alkotásokban – rajz, plakát, kollázs, történetek – dolgozzák fel a látottakat, s ezekből a változatos munkákból nyílik majd a Nemzeti Kulturális Alap (AFCN) által támogatott projektet lezáró interaktív kiállítás. 

Szerző: Demeter Virág Katalin Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-12
