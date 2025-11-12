Az előadáson begyűlt adományokat az iskola volt diákja, Harai Orsolya részére ajánlják fel. A Kovásznai Művelődési Központban fellép: Bodó Örs, Csiki László Dávid, Szász Borbála, Kádár Kriszta, Becsek Dalma, Szántó Lea, Péterfy Kata, Kerekes Andrea és Kerekes Norbert, Földes Zsolt, Deák Örs, Molnár Ilka Abigél, Ördög Dorka, Péterfy Dóra Emma, Bedő Gergő, Kolozsváry Kincső Kamilla, Nădejde-Benke Balázs, Ráduly-Gecse Bálint, Csutak Vivien Kincső, Somodi Ágota, Demes Judit, Jakab Katalin Mónika, illetve a Recefice és a Pitypang Néptánccsoport.

SEPSISZENTGYÖRGY. November 13-án, csütörtökön 19 órától kerül sor a Bod Péter Megyei Könyvtárban a Másképp élünk a fényben című jótékonysági verskoncertre Elek Ágota és az Evilági előadásában, Andrássy Réka, Balla Zsófia, Farkas-Wellmann Éva, Kiss Judit Ágnes, László Noémi, Nagyálmos Ildikó, Nemes Nagy Ágnes és Szabó T. Anna verseiből. Az előadás 14 éven felülieknek ajánlott. Ez alkalommal a 23 éves sepsiszentgyörgyi Loghin Szeréna Zsanett gyógykezelésére gyűjtenek adományokat, aki többszöri agyműtét után egy proton-/ionterápia kezelésre vár.

Könyvbemutató

KÉZDIVÁSÁRHELY. Ma 17 órától a Maassluis Nyugdíjasklubban bemutatják Domokos Béla Kavicsok a parton című könyvét. A kötetet bemutatja és a szerzővel beszélget Salamon Ferenc ny. magyartanár, helytörténész, közíró. * November 18-án 18 órától a Vigadó Művelődési Közpotban bemutatják Sánta Pál illyefalvi plébános Hol a boldogság mostanában? című könyvét. A szerzővel Iochom István, lapunk munkatársa beszélget.

SEPSISZENTGYÖRGY. November 13-án, csütörtökön 17 órától az unitárius templomban Péterfi Ágnes lelkész felvezetésével B. Kovács András és Bálint József bemutatja előbbi négy tényregényét, nevezetesen: Kiskorúak halállistán. Dél-erdélyi gyermektúszok a besszarábiai fronton – Kovács Gyuláné Szén Lenke és Rákosi Mária ifjúsága (második, bővített kiadás, ARTprinter Kiadó); Fedelet a fejünk fölé. Bálint József útja a szakmától a hivatásig (Kolozsvár, Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács); Egy erdélyi self-made man az Államokban. Kocsis Imre két élete (riportregény levelekben elbeszélve, ARTprinter Kiadó); Vándorszékely hazatalál. Boldizsár Béla furfangos élete (tényregény, T3 Kiadó). A bemutató apropója a Vándorszékely hazatalál második kiadásának megjelenése a T3 Kiadónál. A kötetek anyagát annak idején lapunk is közölte. Szó lesz a kötetek bildungsroman jellemzőiről, valamint a valóságirodalom mai értékeléséről. * A Krisztus Király-templomban november 16-án, vasárnap 19 órától bemutatják Gagyi Katinka A Te szavadra című, papokkal és szerzetesekkel készült interjúkötetét. A zenei szolgálatot a Miklósi házaspár végzi.

Zene

XIX. TIBERIUS FESZTIVÁL. Az idei Tiberius Nemzetközi Kamarazene Fesztiválon a műfaj jeles hazai és külföldi (USA, Japán, Oroszország, Hollandia, Litvánia, Németország, Svédország és Magyarország) képviselőit látja vendégül a Marosvásárhelyi Filharmónia és az Árkosi Kulturális Központ. A koncertek egy részét hallgathatja a sepsiszentgyörgyi közönség is csütörtökön és pénteken 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Zeneházban. Fiatal, de már nemzetközi hírű, kiváló zenészek és formációk igyekeznek maradandó élményt nyújtani a közönségnek.

BEJAN NORBI 1-X-25. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ nagytermében november 14-én, pénteken 19 órától koncertezik Bejan Norbi és meghívottai. Vendégek: Lábas Viki – Margaret Island, Szabó Attila – Csík zenekar, Szabó Anna Rózsika, Kaly Roland. Közreműködik: Füstös Bálint, Kaszás Péter – Margaret Island, Pál Gábor, Kökény Attila, Szabó Ábel. Jegyek kaphatók az in-time.ro oldalon.

Bábszínház

KOVÁSZNA. A nagyváradi MM Pódium Színház Elek apó meséi című előadása látható ma 10 és 12 órától a Kovásznai Művelődési Központ színpadán. A jegy ára 15 lej.

SEPSISZENTGYÖRGY. A Cimborák Bábszínház novemberi szabadelőadásai a stúdióteremben: 13-án, csütörtökön 18 órától Ha én felnőtt volnék (5 éven felülieknek), 21-én, pénteken 18 órától A kis herceg (6 éven felülieknek). Jegyfoglalás a 0754 409 940-es telefonon Szabó Emese közönségszervezőnél (e-mail: kozonsegcimborak@gmail.com). Egy jegy ára: 10 lej.

Hitvilág

SZENT JÓZSEF-PLÉBÁNIA. 13-án, csütörtökön a 18 órakor kezdődő szentmise után a virrasztás/szentségimádás a hidegre való tekintettel a plébánia kápolnájában lesz. * Ugyancsak csütörtökön folytatódik a lelkigyakorlatos program is a 18 órától kezdődő szentmisével és a plébánián a Miatyánk ima magyarázatával. * Pénteken 19 órától a plébánián a Szülők Iskolája programban a gyereknevelésről tart előadást Orbán Edit református kórházlelkész. * Vasárnap gyerekmise lesz 11 órától. Minden szentmisén gyűjtenek a Caritas programjainak.

200 ÉVES A SZOTYORI REFORMÁTUS TEMPLOM. Vasárnap 11 órától hálaadó istentiszteleten megünneplik a szotyori református templom 200. évfordulóját. Igét hirdet Kolumbán Vilmos püspök. Fellép a Sepsi Református Egyházmegye presbiteri kórusa.

TESTVÉRGYÜLEKEZETI KAPCSOLAT. A sepsiszentgyörgyi Vártemplomi Református Egyházközség november 13-án és 14-én vendégül látja felvidéki testvérgyülekezetének küldöttségét. Révész Tibor esperes és felesége, Révész Csilla Felvidéken a Garam menti tájegységben, a barsi szórványosodó magyarság református gyülekezeteiben (Zselíz, Sáró, Garammikola, Szódó) szolgál. Ittlétük alatt két színvonalas eseménnyel ajándékozzák meg a közönséget. Mivel a velük érkező fiatalok közül sokan tagjai a Juhász Sándor és Juhász Eszter által vezetett Kincső Néptáncegyüttesnek, csütörtökön 18 órától a közösségi házban (Borvíz utca 1. szám) néptáncelőadásra kerül sor. Az előadás után az együttes tagjai Garam menti néptáncokat oktatnak. Ugyancsak a fiatalok között vannak az AZÉ keresztyén zenekar tagjai is, akik pénteken 18 órától koncertet tartanak a vártemplomban. A perselyes adományokkal a fiatalok kiszállását szeretnék segíteni.

Induló gyászcsoportok

A Diakónia Keresztyén Alapítványon belül újraindulnak a gyászcsoportok, melyekhez csatlakozni november 29-ig lehet. A gyászolók sorstárs csoportjába szeretettel várják mindazokat, akik régebben vagy a közelmúltban elveszítették szeretett hozzátartozójukat. Találkozóikat kéthetente tartják másfél-két órában, igazodva a csoporttagok igényeihez. Érdeklődni, jelentkezni a 0731 025 903-as telefonon (Sepsiszentgyörgy), valamint a 0728 967 211-es telefonon (Barót) lehet. Csoportvezetők: Sepsiszentgyörgyön Roth Enikő szociális és mentálhigiénés szakember, gyászcsoportvezető; Baróton Dénes Kinga pszichológus, gyászcsoportvezető.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.30-tól Haláli állatok hajnala (magyarul beszélő) és románul beszélő, 18.15-től Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlentől (magyar feliratos) és Predator: Halálbolygó (magyarul beszélő), 20.15-től Fekete telefon 2. (magyarul beszélő), 20.30-tól Dögölj meg, szerelmem (román feliratos).

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6.45-től és 8.25-től Ébredjen a Mária Rádió­val, 7.05-től ima a hivatásokért, 7.30-tól szentmise Mezőfényről, 8.15-től A hét plébániája, 9 órától imaszándékok fogadása, 9.15-től Dicsőséges rózsafüzér, 11 órától Kapcsoljuk Rómát – általános pápai audiencia, 12 órától Úrangyala, 12.05-től Zsolozsma – napközi imaóra, 12.15-től Déli magazin. Honlap: mariaradio.ro.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Salvia I. gyógyszertár (0267 313 513) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608) gyógyszertár tart nyitva.

Röviden

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos ma 13–15 óráig várja szerkesztőségünkben a jogi tanácsot igénylőket. A szolgáltatás ingyenes.

DRÁMAOSZTÁLY. Újabb kilencedikes drámaosztály indul a 2026/2027-es tanévtől a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceumban. November 16-án 15 órakor kezdődik a felkészítő foglalkozások sorozata az iskola Visky Árpád Drámatermében. Ezt követően, november 30-án 15 órától lesz felvételi felkészítő. Érdeklődni a 0748 409 437-es telefonszámon vagy a dramatagozat00@gmail.com e-mail-címen lehet.