Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Terrorvádak után a Fehér Házban

2025. november 12., szerda, Világfigyelő

Az Egyesült Államok felfüggesztette a Szíriával szembeni szankciók túlnyomó többségét – jelentette be amerikai pénzügyminisztérium, miközben Donald Trump elnök a Fehér Házban fogadta Ahmed es-Saraa szír elnököt. Az amerikai elnöki hivatalban tartott megbeszélésről részleteket nem közöltek. Egy rövid, szír részről kiadott közlemény szerint a témák között a közös érdekek körébe tartozó regionális és nemzetközi ügyek szerepeltek. A szír vezető korábban az Al-Kaida terrorhálózattal tartott fenn kapcsolatokat.

  • Fotó: Facebook / The White House
    Fotó: Facebook / The White House

Az amerikai pénzügyminisztérium közleménye szerint a Szíriával szemben érvényben lévő szankciók többségét, az úgynevezett Cézár-törvény végrehajtását 6 hónapra felfüggesztették, ami megfelel Donald Trump elnök korábbi ígéretének. Az Egyesült Államok kormánya már május végén döntött egy hasonló intézkedésről. Az indoklás szerint az intézkedés célja, hogy lehetőséget adjon Szíria számára az újjáépítésre, miközben a „káros szereplők” felelősségre vonását biztosítja.

Az amerikai pénzügyminisztérium közleménye felhívja a figyelmet, hogy a Szíriával szemben korábban alkalmazott széles körű büntetőintézkedések enyhítésének részeként a Cézár-törvény felfüggesztése mellett a polgári felhasználású szoftverek és technológia szállítása is engedély nélkül lehetséges. Ugyanakkor az egyéb szankciókkal sújtott, Oroszországgal és Iránnal fenntartott üzleti kapcsolatokra Szíria esetében is érvényesek a büntetőintézkedések. Közvetlenül Szíriára vonatkozóan továbbra is érvényben vannak a „legrosszabbak közül is a legrosszabbak” elleni szankciók, azaz az Asszád-családdal és környezetével szembeni büntetőintézkedések az emberi jogok megsértése, kábítószer-kereskedelem és a térség destabilizálása miatt.

Az Egyesült Államok emellett változatlanul szerepelteti Szíriát a terrorizmust támogató államok listáján, ugyanakkor az intézkedés felülvizsgálat alatt áll. Továbbra is megmaradó korlátozás, hogy amerikai exportcikkek egy körének szíriai importja engedélyköteles.

Donald Trump amerikai és Ahmed es-Saraa szír elnök fehér házi találkozója történelmi jelentőségű, ugyanis Szíria függetlenségének megteremtése, azaz 1946 óta nem járt szír államfő hivatalos látogatáson Washingtonban. Ahmed es-Saraát januárban nevezték meg Szíria ideiglenes államfőjeként. A szír vezető korábban az Al-Kaida terrorhálózattal tartott fenn kapcsolatokat, és tevékenysége miatt az Egyesült Államokban 10 millió dollár pénzjutalmat tűzött ki a fejére.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-12 08:00 Cikk megjelenítése: 145 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 831
szavazógép
2025-11-12: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Jótékonysági előadások
KOVÁSZNA. A Kőrösi Csoma Sándor Líceum jótékonysági előadásán ma 17 órától gálaműsort szerveznek a magyar nyelv napja tiszteletére az iskola tehetséges diákjainak szereplésével.
2025-11-12: Világfigyelő - :

Jogsértések ellen tiltakozik a KMKSZ (Beregszászi hadkiegészítő központ)

Nyilatkozatban tiltakozik és levélben fordul az illetékes ukrán szervekhez a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) amiatt, hogy továbbra is jogsértő módon jár el a beregszászi járási hadkiegészítő a Rákóczi Egyetem katonaköteles diákjaival szemben.
rel="noreferrer"