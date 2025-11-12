Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Beregszászi hadkiegészítő központJogsértések ellen tiltakozik a KMKSZ

2025. november 12., szerda, Világfigyelő

Nyilatkozatban tiltakozik és levélben fordul az illetékes ukrán szervekhez a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) amiatt, hogy továbbra is jogsértő módon jár el a beregszászi járási hadkiegészítő a Rákóczi Egyetem katonaköteles diákjaival szemben.

  • Diákok a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen . Fotó: Facebook / II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem
    Diákok a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen . Fotó: Facebook / II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem

A szervezet elnökségének az MTI-hez eljuttatott nyilatkozata szerint a KMKSZ „mélységesen felháborítónak” tartja, hogy továbbra sem szűnt meg a beregszászi járási hadkiegészítő jogsértő eljárása a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel szemben. Az intézmény nappali tagozatos diákjait az érvényes halasztási dokumentumok ellenére az elmúlt hét folyamán törvénytelenül katonai egészségügyi vizsgálatra kötelezték, majd csak 36 órai fogva tartás után engedték szabadon őket egy újabb beidézéssel, mely 2025. november 10-re szólt – emlékeztet a KMKSZ elnöksége. A hallgatók megjelentek a hadkiegészítő központban, azonban „az ügyvédi segítség igénybevételét megtagadták tőlük az ügyintézés során, továbbá a telefonjaikat is le kívánták foglalni” – áll a dokumentumban. November 11-re a Rákóczi Egyetem további hallgatói kaptak beidézést a hadkiegészítőtől.

A történtek miatt a KMKSZ levélben fordul a védelmi miniszterhez, az emberi jogi biztoshoz és a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztrációhoz a törvénytelen eljárás mielőbbi kivizsgálása ügyében – írták.

