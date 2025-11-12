Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Elnézést kért a BBC elnöke Trump beszédének manipulálásáért

2025. november 12., szerda, Világfigyelő

Elnézést kért hétfőn Samir Shah, a BBC kormányzótanácsának elnöke, amiért a brit közszolgálati médiatársaság Panorama című televíziós hírmagazinja manipulált változatban számolt be Donald Trump amerikai elnök egyik beszédéről. Trump hétfőn pert helyezett kilátásba a BBC ellen. Shah a londoni alsóház kulturális, média- és sportügyi bizottságának küldött levelében elismerte: a szerkesztői beavatkozás nyomán az a benyomás keletkezhetett, hogy az amerikai elnök erőszakcselekményekre szólította fel híveit.

  • A BBC londoni székháza. Fotó: Wikipedia.org
    A BBC londoni székháza. Fotó: Wikipedia.org

A botrány előzményeként a múlt héten kiderült, hogy a BBC-műsorban félrevezető módon szerkesztve közölték Trump 2021 januárjában mondott beszédét, amely emiatt úgy hangzott, mintha az elnök kifejezetten a kongresszus washingtoni épületegyüttesének megrohamozására biztatta volna támogatóit.

A törvényhozás épületét 2021. január 6-án rohamozta meg Donald Trump több száz támogatója, megpróbálva megakadályozni Trump demokrata párti riválisa, Joe Biden előző évi elnökválasztási győzelmének hitelesítését. A zavargásokban 140 rendőr megsérült, és mintegy 1600 embert vettek őrizetbe, akik közül több mint 1200-at később elítéltek. Második hivatali idejének első napján, idén január 20-án Donald Trump kegyelmet adott nekik vagy a már letöltött büntetésüket megváltoztatta.

A Capitolium elleni roham napján Trump valóban arra biztatta híveit, hogy vonuljanak a kongresszushoz, de hangsúlyozottan kérte tőlük, hogy „békésen és hazafias módon” hallassák hangjukat, és éltessék „a bátor szenátorokat és képviselőházi tagokat”. Beszédének csaknem egy órával későbbi részében a republikánus elnök úgy fogalmazott, hogy „harcolni fogunk, pokoli módon, mert ha nem harcoltok, nem lesz többé országotok”.

A The Daily Telegraph konzervatív brit napilap azonban a múlt héten megszerzett és nyilvánosságra hozott egy 19 oldalas belső vizsgálati dossziét, amely szerint a tavalyi amerikai elnökválasztás előtt egy héttel sugárzott Panorama műsorban úgy szerkesztették össze a beszéd két különálló mondatát, mintha közvetlenül egymás után hangzottak volna el, így az a benyomás keletkezhetett, hogy Trump a Capitolium megrohamozására biztatta támogatóit.

A botrány miatt vasárnap benyújtotta lemondását Tim Davie, a BBC vezérigazgatója és Deborah Turness, a médiatársaság hírszolgáltató részlegének, a BBC Newsnak a vezetője.

Samir Shah, a BBC kormányzótanácsának elnöke a parlamenti szakbizottságnak küldött hétfői levelében leszögezte: a BBC elfogadja azt a megállapítást, amely szerint Trump beszédének szerkesztési módja alkalmas volt olyan benyomás keltésére, hogy az amerikai elnök közvetlenül erőszakcselekmények elkövetésére szólította fel híveit. Shah közölte, hogy a BBC elnézést kér ezért a hibáért. A BBC elnöke a levél ismertetése után, a BBC televíziónak nyilatkozva kijelentette: fontolóra vette, hogy személyesen is bocsánatot kérjen az amerikai elnöktől. Arra a kérdésre, hogy Donald Trump indít-e jogi eljárást a BBC ellen, Shah kijelentette: ezt még nem tudja, de Trump stábja már kapcsolatba lépett a BBC-vel, és az amerikai elnök „pereskedésre hajlamos ember, így minden lehetőségre fel kell készülnünk”.

Nem sokkal az interjú elhangzása után a Sky News brit hírtelevízió – amerikai partnercége, az NBC tévétársaság értesülését idézve – közölte: Trump jogi képviselői levelet intéztek a BBC-hez, amelyben kilátásba helyezték, hogy az amerikai elnök egymilliárd dolláros kártérítési pert indít a brit médiatársaság ellen, ha a cég nem vonja vissza hivatalosan és haladéktalanul a dokumentumfilmben elhangzott „rágalmakat” és nem kér elnézést közvetlenül Trumptól a történtekért. A levél szerint a BBC-nek november 14-ig, péntekig kell érdemben reagálnia a Fehér Ház követeléseire.

Donald Trump „becstelennek” nevezte a BBC brit közszolgálati médiatársaság lemondott főigazgatóját és hírigazgatóját, akik az amerikai elnök 2021. január 6-i beszédének eltorzított sugárzása nyomán kialakult botrány miatt bejelentették távozásukat. Trump Truth Social közösségi oldalán köszönetet mondott a brit The Telegraph napilapnak, hogy egy kiszivárogtatás nyomán nyilvánosságra hozta a BBC belső jelentését, amely rámutatott az esetre.

Hozzászólások
