Továbbgyűrűzik a különnyugdíjak ügye

Nicușor Dan államfő tegnap kijelentette, nem fogja a hozzájárulását adni ahhoz, hogy az ügyészség büntetőeljárást indítson Oana Gheorghiu miniszterelnök-helyettes ellen, és ma délután tanácskozni fog a kormánykoalíció vezetőivel és az igazságszolgáltatás képviselőivel. Sorin Grindeanu PSD-elnök szerint Gheorghiu nyilatkozata populista és felelőtlen volt, de a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) reakcióját eltúlzottnak tartja. Több ezren aláírták azt a nyílt levelet, amelyben civil szervezetek a támogatásukról biztosítják a miniszterelnök-helyettest.

A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) hétfőn közölte, hogy feljelentette az „illetékes hatóságoknál” Oana Gheorghiut erőszakra, gyűlöletre vagy diszkriminációra való uszításért a kormányfőhelyettes bírák és ügyészek különnyugdíjával kapcsolatos kijelentései miatt. Szombaton a Digi24-nek nyilatkozó Oana Gheorghiu kifejtette, hogy Románia nem engedheti meg magának ezeket a kiadásokat, mert az indokolatlan kiváltságoknak mindig mások látják a kárát, a különnyugdíjak kifizetéséhez például más területekről kell elvonni forrásokat. A CSM szerint nyilatkozataival a kormány tagja „felelőtlen és populista módon” megsértette az igazságszolgáltatás függetlenségét, illetve a bírák és ügyészek jogállását, azt sugallva például, hogy a kormány a súlyos beteg gyerekek kezelésére fordítható összegeket kénytelen a bírák és ügyészek különnyugdíjára költeni.

Reakciók

„Egy vélemény nem minősülhet bűncselekménynek” – szögezte le Nicușor Dan, hozzátéve, hogy ha az ügyészség kérni fogja a jóváhagyását egy esetleges büntetőeljárás megindításához, el fogja utasítani a kérelmet. Az elnök elismerte, hogy a kormányfőhelyettes szerencsétlenül fogalmazott, ugyanakkor eltúlzottnak véli a nyilatkozatára érkezett reakciókat. „Nyilván mindenki téved, és ez nem is volt akkora tévedés” – tette hozzá. Az elnök a koalíció vezetőivel is tárgyalt tegnap a bírák és az ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezetről a Cotroceni-palotában, melynek apropóján azt nyilatkozta: a különnyugdíjak ügye kampánytémává vált, egyes politikusok szemében a bírák és ügyészek amolyan szolgálatos vétkesek lettek, ami nincsen rendjén.

Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke egy tegnapi Facebook-bejegyzésben azt írta, méltányolja, hogy Nicușor Dan államfő egyeztetést kezdeményezett a koalíciós pártok vezetőivel a bírák és ügyészek különnyugdíjának témájában, amelyet szerinte a kormánynak nem sikerült megfelelően kezelnie. Grindeanu azt is megjegyezte, hogy Oana Gheorghiu bírói és ügyészi különnyugdíjakkal kapcsolatos nyilatkozata „populista és felelőtlen” volt, de a populizmus nem minősül bűncselekménynek, így a CSM feljelentése eltúlzott. Minden politikusnak jogában áll véleményt nyilvánítani, függetlenül attól, hogy a hatalmon levő pártokat vagy az ellenzéket képviseli – szögezte le a PSD elnöke.

Petíció

A Gheorghiu mellett kiálló civil szervezetek egy több ezer személy által aláírt nyílt levélben a feljelentés visszavonását kérik a CSM-től, illetve azt, hogy a testület alapvető szerepének megfelelően „az igazságszolgáltatást védje, ne az előjogokat”. Mint hangsúlyozták, a bíráknak és ügyészeknek meg kell érteniük: az igazságszolgáltatás függetlensége nem azt jelenti, hogy tilos beszélni a rendszerről.

„Nevetséges, hogy a bírák – Románia egyik leginkább kivételezett szakmai csoportja – azt állítják magukról, hogy hátrányos és sebezhető kategóriába tartoznak. És veszélyes, hogy egy humanitáriusnak szánt érv – bármennyire esetlenül is megfogalmazva – a román bírák szemében máris az erőszakra, gyűlöletre és megkülönböztetésre való uszításnak minősül” – fogalmaznak a petíció kezdeményezői.

A levélben emlékeztettek, hogy néhány évvel ezelőtt az emberek több száz napon át tüntettek, hogy megvédjék az igazságügyi rendszert a politikai támadásoktól, most pedig ugyanazok a polgárok úgy érzik, hogy az igazságszolgáltatás magukra hagyta és elárulta őket. „Sajnos az utóbbi időben túl gyakran érezzük úgy, hogy egyes magas rangú bírák és ügyészek nem a mi oldalunkon állnak, hanem a saját érdekeiket és az ehhez kapcsolódó különnyug­díjakat és nagykorrupciót védik” – fogalmaznak.

Ma tárgyalnak róla

Az elnöki hivatal honlapján közzétett programja szerint Nicușor Dan ma délután 4 órától tanácskozni fog a kormánykoalíció vezetőivel és az igazságszolgáltatás képviselőivel a Cotroceni-palotában. Szerinte van esély arra, hogy a bírák és az ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezetet még november 28. előtt elfogadja a parlament, így Románia nem veszít el uniós helyreállítási forrásokat. A kérdés azonban az, hogy újra az alkotmánybíróság elé kerül-e a jogszabályjavaslat, és ha igen, mennyi idő alatt döntenek róla az alkotmánybírák – tette hozzá.