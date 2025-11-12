Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Kezdődik a 31. marosvásárhelyi könyvvásár

2025. november 12., szerda, Belföld

Holnap kezdődik a 31. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár, melynek díszvendége Markus Majaluoma finn író és illusztrátor. A november 13. és 16. között zajló rendezvényen 31 kiadó és könyvkereskedő kínálatával, valamint több mint 80 programmal várják a látogatókat.

  • Fotó: Facebook / Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár
A marosvásárhelyi színházban zajló rendezvény idei mottója „Emlékezz a jövőre!”, a könyvvásár ugyanis nagy hangsúlyt fektet a jövő generációra, a gyerekek és fiatalok megszólítására. Az idei díszvendég is a gyermekirodalom területéről érkezik, és a rendezvény honlapján elérhető program szerint az események több mint egyharmada a fiatalabb korosztályt célozza.

A négy nap során Boldizsár Ildikó meseterapeuta és Csörgei Andrea szerkesztő tart mesés foglalkozásokat, míg a középiskolásoknak Szabó Róbert Csaba vezetésével szerveznek kreatívírás-műhelyt. Számos magyarországi és erdélyi szerző mutatja be friss gyerekkönyvét: Bernáth Zsolt, Cseh Katalin, Kiss Lehel, László Noémi, Pifkó Célia, Szőcs Margit, Zágoni Balázs.

Kiemelt meghívottja lesz a rendezvénynek Radu Vancu román költő és esszéíró, aki Kaddis Radnóti Miklósért című kötetével mutatkozik be Marosvásárhelyen.

Különleges programja lesz a könyvvásárnak az első nap tartandó „irodalmi vacsora”, amikor a közönség két írócsaláddal – Kemény Istvánnal és Kemény Zsófival, valamint Závada Pállal és Péterrel – vehet részt kötetlen beszélgetésen. A szerzőkkel további interaktív programok is lesznek, és legújabb műveiket is bemutatják.

Visky András is bemutatja Illegalisták című új regényét, de André Ferenc, Bán Mór, Markó Béla, Szabó Róbert Csaba, Selyem Zsuzsa is jelen lesz új kötetével.

A rendezvényen író-olvasó találkozóval ünneplik a 45 éves erdélyi Szivárvány gyermeklapot László Noémi költő, főszerkesztő részvételével. Megemlékeznek továbbá Misztótfalusi Kis Miklós születésének 375. évfordulójáról, és a fordítók hagyományos kerekasztalát is megtartják.

