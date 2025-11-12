Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Újabb drón roncsai

2025. november 12., szerda, Belföld

Ismét román területen értek földet egy drón roncsai tegnapra virradó éjszaka, miután Oroszország újabb légitámadást intézett a román határ közelében lévő ukrán célpontok ellen – közölte a védelmi minisztérium.

    Fotó: Pexels.com

A radarok észlelték a román légtér közvetlen közelében repülő drónok jelenlétét és riasztották a légvédelmet, az ország délkeleti térségének ködös időjárása azonban a közlemény szerint nem tette lehetővé a járőrszolgálat vadászgépeinek felszállását. A katasztrófavédelem a telefonokra küldött RO-Alert üzenettel figyelmeztette az ukrán határral szomszédos Tulcea megye lakosságát a becsapódások veszélyére.

