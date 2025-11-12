Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Nemzetközi lépéseket tervez az AUR

2025. november 12., szerda, Belföld

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) tájékoztatni fogja a nemzetközi intézményeket az ellenzék által elszenvedett visszaélésekről és a politikai diszkriminációról – jelentette be tegnapi parlamenti sajtótájékoztatóján George Simion.

    Fotó: Facebook / George Simion

Az AUR elnöke példaként említette, hogy a hatalom akadályozza az elnökválasztási kampányköltségeik visszatérítését, és nyomást gyakorol a párthoz közeli üzletemberekre. Közölte, hogy a Velencei Bizottságot és az EBESZ-t is tájékoztatni fogják „a politikai pluralizmust és a választási folyamatok tisztaságát érintő visszaélésekről”. Emlékeztetett, hogy az Állandó Választási Hatóság megbírságolta az AUR-t, és „mondvacsinált indokok alapján” elutasította 3,5 millió euró visszatérítését, amiért a párt jogi lépéseket is tesz.

2025-11-12
