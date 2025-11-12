Az elnök védi a természetet

Következő írásunk

Kedves, hangulatos hagyománnyá vált Sepsiszentgyörgyön a Márton-napi lámpás felvonulás: voltak családok, akik az óvodából-iskolából-munkából egyenesen a főtérre mentek tegnap délután. A gyermekek persze felkészültek, szebbnél szebb és ötletesebbnél ötletesebb lámpákat vittek magukkal, és ahogy egyre többen érkeztek, úgy erősödött a jókedvű zsibongás is.