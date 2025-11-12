Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Az elnök védi a természetet

2025. november 12., szerda, Belföld

Nicușor Dan államfő megtámadta az alkotmánybíróságon a bizonyos természetvédelmi területek védettségének megszüntetését lehetővé tevő törvénytervezetet.

    Fotó: Pexels.com

A tervezet lehetővé teszi a természetvédelmi területek határainak módosítását és megszünteti a környezeti hatástanulmány készítésének kötelezettségét bizonyos energetikai, illetve a Legfelsőbb Védelmi Tanács által nemzetbiztonsági jelentőségűnek nyilvánított projektek esetében – emlékeztetett az elnök hétfő esti Facebook-bejegyzésében. „Az ország energiafüggetlensége különösen fontos célkitűzés, amelyet azonban fenntartható módon kell elérni” – szögezte le bejegyzésében az elnök.

Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-12 08:00
