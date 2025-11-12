Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Márton-nap SepsiszentgyörgyönTöbb száz fényhordozó vonult fel

2025. november 12., szerda, Közélet

Kedves, hangulatos hagyománnyá vált Sepsiszentgyörgyön a Márton-napi lámpás felvonulás: voltak családok, akik az óvodából-iskolából-munkából egyenesen a főtérre mentek tegnap délután. A gyermekek persze felkészültek, szebbnél szebb és ötletesebbnél ötletesebb lámpákat vittek magukkal, és ahogy egyre többen érkeztek, úgy erősödött a jókedvű zsibongás is.

    Albert Levente felvétele

Az ünnepség díjkiosztással kezdődött: az idén hatodik alkalommal meghirdetett Márton-napi rajzversenyre több mint 150 rajzot küldtek be a megye minden sarkából, ezek közül harmincötöt díjaztak, összesen 8 korosztályban (kiscsoportos óvodástól negyedik osztályosig); a rajzokat a Székely Mikó Kollégium parkra néző földszinti ablakaiban ki is állították.

Szent Márton püspökről Ilyés Zsolt plébános mesélt az akkorra már közel kétezres létszámúra nőtt hallgatóságnak: elmondta, hogy milyen jó ember volt, megosztotta köpenyét a didergő koldussal, és arra biztatta a gyermekeket, hogy legyenek ők is jók, mert a jó emberek jobbá tudják tenni a világot. Ezek után – Simon Balázs kántor közreműködésével – énekszóra gyúltak ki a lámpák, és tömött sorokban indultak el a fényhordozók – gyermekek, fiatalok, szülők, nagyszülők – az Erzsébet park sétányain; annyian voltak, hogy az első vonal akkor ért vissza a kőszínpadhoz, amikor az utolsók beléptek a fák közé. Újult erővel hangzott fel az ének, majd a Miatyánk következett, és lassan hazafelé fordult mindenki.

A főtéri rendezvénnyel párhuzamosan a sepsiszentgyörgyi Waldorf-tagozatos óvodások és iskolások is megtartották saját lámpás felvonulásukat a Nicolae Colan-iskola mögött, az Olt partján.

