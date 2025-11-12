Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Mozgósításgyakorlat HáromszékenA vész- és válsághelyzeti felkészültséget vizsgálják

2025. november 12., szerda, Közélet

A háromszéki intézményeknek és gazdasági szereplőknek egy esetleges vészhelyzetre, háborús állapotra való felkészültségét ellenőrzik a Mobex CV-25 fedőnevű mozgósításgyakorlat során, mely hétfőn kezdődött és péntekig tart. A gyakorlaton a honvédelmi, valamint a belügyminisztérium, továbbá több hatóság, így a Román Hírszerző Szolgálat (SRI), valamint azon szaktárcák  képviselői is részt vesznek, melyeknek közvetlen szerepe van a térség védekezésre való felkészítésében. A gyakorlat nem foglalja magában a tartalékosok mozgósítását.

  • A tartalékos katonákat a gyakorlat során nem mozgósítják. Ilusztráció. Fotó: Facebook / Ministerul Apărării Naționale
A kormányhivatal közlése szerint a Mobex CV-25 gyakorlat november 10–14. között zajlik, és része a nemzetvédelmi és a gazdasági felkészültséget ellenőrző országos programnak. Az ellenőrzést minden megyében időközönként elvégzik. 

November 10–14. között azt mérik fel, hogy a háromszéki intézmények (állami és önkormányzati), a gazdasági szereplők természeti katasztrófa vagy más okból előálló vészhelyzetben, esetleg nemzetbiztonsági, háborús válsághelyzetben mennyire hatékonyan tudnak reagálni. Ez alatt értendő, hogy milyen hatékonyan képesek mozgósítani az ilyen esetek kezeléséhez szükséges emberi és anyagi (az eszközöket is ideértve) erőforrásokat. A gyakorlat célja ezen kapacitások felmérése, illetve a hiányosságok azonosítása. 

A begyűjtött információk alapján az ellenőrzést végző intézmények, hatóságok képviselői döntenek arról, hogy milyen fejlesztésekre, beavatkozásokra van szükség. Az ellenőrzés során tapasztaltak alapján javaslatokat is megfogalmaznak a Legfelsőbb Védelmi Tanácsnak, illetve jelzik, a megye mennyire van felkészülve a fentebb említett helyzetek kezelésére. Fontos tudnivaló, hogy ez a gyakorlat nem foglalja magában a tartalékos katonai egységek mozgósítását.

Szerző: Nagy D. István Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-12 08:00
2025-11-12: Közélet - Demeter J. Ildikó:

Több száz fényhordozó vonult fel (Márton-nap Sepsiszentgyörgyön)

Kedves, hangulatos hagyománnyá vált Sepsiszentgyörgyön a Márton-napi lámpás felvonulás: voltak családok, akik az óvodából-iskolából-munkából egyenesen a főtérre mentek tegnap délután. A gyermekek persze felkészültek, szebbnél szebb és ötletesebbnél ötletesebb lámpákat vittek magukkal, és ahogy egyre többen érkeztek, úgy erősödött a jókedvű zsibongás is.
2025-11-12: Közélet - Nagy B. Sándor:

Bemutatkozott Albu István igazgató (Tamási Áron Színház)

Hétfőtől átvette a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház igazgatói tisztségét Albu István, akit Sztakics Éva alpolgármester mutatott be hivatalosan is a sajtó képviselőinek tegnap a színház előcsarnokában. Az intézményvezető, aki a gyergyószentmiklósi társulattól mondhatni hazaérkezik Sepsiszentgyörgyre, eddigi pályájáról és a küszöbön álló építkezéssel kapcsolatos elképzeléseiről is beszélt.
