A háromszéki intézményeknek és gazdasági szereplőknek egy esetleges vészhelyzetre, háborús állapotra való felkészültségét ellenőrzik a Mobex CV-25 fedőnevű mozgósításgyakorlat során, mely hétfőn kezdődött és péntekig tart. A gyakorlaton a honvédelmi, valamint a belügyminisztérium, továbbá több hatóság, így a Román Hírszerző Szolgálat (SRI), valamint azon szaktárcák képviselői is részt vesznek, melyeknek közvetlen szerepe van a térség védekezésre való felkészítésében. A gyakorlat nem foglalja magában a tartalékosok mozgósítását.

A kormányhivatal közlése szerint a Mobex CV-25 gyakorlat november 10–14. között zajlik, és része a nemzetvédelmi és a gazdasági felkészültséget ellenőrző országos programnak. Az ellenőrzést minden megyében időközönként elvégzik.

November 10–14. között azt mérik fel, hogy a háromszéki intézmények (állami és önkormányzati), a gazdasági szereplők természeti katasztrófa vagy más okból előálló vészhelyzetben, esetleg nemzetbiztonsági, háborús válsághelyzetben mennyire hatékonyan tudnak reagálni. Ez alatt értendő, hogy milyen hatékonyan képesek mozgósítani az ilyen esetek kezeléséhez szükséges emberi és anyagi (az eszközöket is ideértve) erőforrásokat. A gyakorlat célja ezen kapacitások felmérése, illetve a hiányosságok azonosítása.

A begyűjtött információk alapján az ellenőrzést végző intézmények, hatóságok képviselői döntenek arról, hogy milyen fejlesztésekre, beavatkozásokra van szükség. Az ellenőrzés során tapasztaltak alapján javaslatokat is megfogalmaznak a Legfelsőbb Védelmi Tanácsnak, illetve jelzik, a megye mennyire van felkészülve a fentebb említett helyzetek kezelésére. Fontos tudnivaló, hogy ez a gyakorlat nem foglalja magában a tartalékos katonai egységek mozgósítását.