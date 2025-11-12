Albu István dolgozott már a Tamási Áron Színházban, és különben is sepsiszentgyörgyi születésű, tehát hazaérkezett ebbe a városba – mondta Sztakics Éva. Nem lesz könnyű dolga, hisz a színház felújítás előtt áll, úgy is hirdették meg a pályázatot, hogy az új igazgatónak megoldásokat kellett javasolnia az átmeneti időszakra. Azt várják tőle, hogy az intézmény továbbra is megőrizze művészszínházi jellegét, és lehetőség szerint nyisson „olyan kategóriák és szegmensek felé”, amelyek az elmúlt időszakban „lehet, hogy nem találták meg a Tamási Áron Színházat”. Erre a nyitásra nagyon szépen válaszolt is a pályamunkával – fejtette ki Sztakics Éva. A továbbiakban elmondta, hogy színház már lefolytatta a közbeszerzést a felújításra, az építővel meg is kötötték a szerződést: hároméves munkáról van szó, mely januártól kezdődik és szakaszosan zajlik majd. Ebben az évadban a nagytermet nem érinti az építkezés, csak júliustól kezdik el ott is a munkát, de utána két évig nem tud majd a fő játszóhelyén dolgozni a társulat.

Huszonnégy éve már, hogy elköltözött a szülővárosából, Kolozsváron végezte a színész szakot, majd ugyanott dolgozott a színháznál, az elmúlt kilenc évben pedig a gyergyói színház igazgatója volt – kezdte bemutatkozását Albu István. Mint mondta, elsősorban rendezőként határozza meg magát, és mindig is azt vallotta, hogy őt ez a színház indította el a pályán, máig emlékszik arra, hogy milyen büszke volt, amikor kolozsvári főiskolás korában a szentgyörgyi társulat nagy sikerrel bemutatta Kolozsváron a Rómeó és Júliát... Jobban tud kötődni tehát ehhez a színházhoz, mint bármelyik másikhoz, alkotóként is ezt érzi a legközelebb magához, ezért döntött úgy, hogy megpályázza az igazgatói állást. Rendezett már itt, nagyjából ismeri a társulatot, és ezúttal is köszöni a fogadtatást.

Sztakics Éva és Albu István a keddi sajtótájékoztatón

Az idei évadot még a korábbi terveknek megfelelően fogja végigvinni, de figyel a költözésre is, hisz a jövő évadtól egészen megváltozik a színház működése, alternatív terekben játszanak majd. Etapok szerint konkretizálják az építővel a következő időszakot, hogy a színház a lehető legoptimálisabb körülmények között tudja átvészelni azt. Nem lesz könnyű, mert általában több évre előre tervez egy társulat, ami most nem lehetséges, de volt egy hasonló időszaka a gyergyószentmiklósi színháznak is, amikor költözni kellett állandó játszóhelyükről, és jó tapasztalatai vannak ezzel kapcsolatosan. Igyekeznek minél mobilisabb társulatban és előadásokban gondolkodni, hogy könnyebb legyen reagálni a váratlan helyzetekre – mondta.

Azt szeretné, hogy a színház tudjon igazán a közösség részévé válni, hogy a szentgyörgyiek ugyanolyan büszkék lehessenek erre a színházra, mint ő volt annak idején Kolozsváron. Olyan időket élünk, amikor egyre fontosabb szerepe van a színháznak, és a szentgyörgyi társulatban minden adott ahhoz, hogy jól betöltse ezt a szerepet – fogalmazott. Példaértékű az, ahogy ez a város támogatja a kultúrát, a művészeteket, ezért Albu István bízik abban, hogy ilyen közegben örömmel lehet színházzal foglalkozni a jövőben is.

Kérdésekre válaszolva elmondta, hogy Pál-Ferenczi Gyöngyit, az eddigi megbízott igazgatót szeretné művészeti vezetőként maga mellett tartani, és felsorolta azokat a lehetséges tereket, ahol a következő időszakban működhetne a színház: kamaraterem, dohánygyár, a Mikó Kollégium konferenciaterme, Háromszék Táncstúdió, román színház, szabadtéri színpadok... Végezetül hangsúlyozta: gyergyói tapasztalatai alapján biztos benne, hogy az építkezés nem fogja gyengíteni ezt a társulatot, nem lesz hatással arra a művészi színvonalra, amelyet a Tamási Áron Színház képvisel.