Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Mindent a kasztért?

2025. november 12., szerda, Máról holnapra
Nagy D. István

Ha szemernyi kétsége is maradt volna valakinek, hogy Románia a „különlegesek” kasztjainak paradicsoma volt az elmúlt három évtizedben, illetve továbbra is az, netán afelől, hogy e körök – mondhatni, páholyok – szoros véd- és dacszövetségben bármire képesek státuszuk megőrzéséért, annak érdemes vigyázó szemeit a Legfelsőbb Bírói Tanácsnak (CSM) a bírák és ügyészek nyugdíjazása körüli viselt dolgaira vetnie.

Egy normálisan működő országban egy köztiszteletnek örvendő intézményről beszélhetnénk, a hatalmi ágak egyike, az igazságszolgáltatás patinás belső fórumáról – jelzők, melyek sajnos távolról sem érvényesek a CSM nevű képződményre. Vezetői ugyanis kitartóan és következetesen egyre mélyebbre rángatják a posványba.

Ezen töretlen igyekezetükkel a napokban újabb mélypontot értek el, miután a testület nem kevesebbre ragadtatta magát, mint büntetőfeljelentés megfogalmazására a kormány egyik tagja, Oana Gheorghiu miniszterelnök-helyettes ellen. Az illető „bűne”, hogy bírálta a bírák különleges nyugdíjának rendszerét, piramisjátékhoz hasonlítva azt, igazságtalanságára hívva fel a figyelmet, továbbá széles körű társadalmi párbeszédet követelve a kérdésben. Justitia alázatos papjai szerint a kijelentések túllépnek a szabad véleménynyilvánítás határain, a gyűlölet és társadalmi feszültség szítását szolgálják, sértik a bírák presztízsét és aláássák az igazságszolgáltatás hitelét.

Első látásra úgy tűnhet, csak egy újabb epizódhoz érkezett a bírák és ügyészek nyugdíjazása körüli cirkusz, vita, mely mint a kiváltságok visszaszorításának egyik első eleme eddig is feszültségeket szült nemcsak politikai és szakmai körökben, de az egész társadalomban. Közelebbről vizsgálva viszont egyértelmű, hogy az eddig is mint állam az államban, nagyjából érinthetetlenként viselkedő igazságügyi rendszer szereplői szintet léptek. A bírák és ügyészek szakmai testületei végig ellenálltak a reformtörekvéseknek, kiváltképp a járandóságukat érintőeknek, és próbálták akadályozni az új elképzelések gyakorlatba ültetését, de ilyen messzire még nem merészkedtek. Mert lehet úgy tekinteni, hogy Oana Gheorghiu kijelentéseinek egy része erősen eltúlzott, így nem volt túl szerencsés Caritas-jellegű piramisjátékhoz hasonlítani az igazságügyi rendszert, viszont egyik sem indokolja a CSM fellépését. A testületnek már eddig is több, ellenszenvet kiváltó megnyilvánulását láthattuk a reformellenes harcában, ám a mostani már veszélyes és ijesztő, hiszen ezzel azt üzenik: nálunk a törvény, az erő, és bárkire készek vagyunk lesújtani. És ehhez elég, ha valaki rossz szóval illeti, bírálja őket, kétségbe vonja kivételezettségük jogosságát, azaz a kaszt igazságát.

Igen hasznos lenne ugyanakkor, ha mind a bírák és ügyészek, mind más szakmai testületek nem feledkeznének meg arról, hogy a privilégiumok nem csak pár egyént zavarnak, hanem széles társadalmi rétegeket. A kiváltságok haszonélvezői ellenállásukkal, támadásaikkal, érinthetetlenségükkel hivalkodva csak felerősítik az így is elég nagyfokú elégedetlenséget, arról nem beszélve, hogy közben az igazságszolgáltatás még erőteljesebb alárendelését célzó ócska és aljas politikai játékokhoz is asszisztálnak. Nem túl nagy ár ez pár előjogért?

 

Fotó: Facebook / Consiliul Superior al Magistraturii

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Nagy D. István Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-12 08:00 Cikk megjelenítése: 209 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 831
szavazógép
2025-11-12: Közélet - Nagy B. Sándor:

Bemutatkozott Albu István igazgató (Tamási Áron Színház)

Hétfőtől átvette a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház igazgatói tisztségét Albu István, akit Sztakics Éva alpolgármester mutatott be hivatalosan is a sajtó képviselőinek tegnap a színház előcsarnokában. Az intézményvezető, aki a gyergyószentmiklósi társulattól mondhatni hazaérkezik Sepsiszentgyörgyre, eddigi pályájáról és a küszöbön álló építkezéssel kapcsolatos elképzeléseiről is beszélt.
2025-11-12: Közélet - Bodor János:

Periratok rajzolják újra Orbaiszék középkorát (Hegyi Géza történész előadása Kovásznán)

Hegyi Géza középkorkutató történész, az EME Jakó Zsigmond Kutatóintézetének munkatársa hétfő este a Kőrösi Csoma Sándor Emlékközpontban tartott vetített képes előadásán ismertette: Kovászna első írásos említését egy peres ügy kapcsán az 1454-es oklevél bizonyítja, az 1455-ös osztozólevél pedig előrébb hozza Cófalva (Jánosháza) és Telek első említését, illetve világossá teszi Cófalva névadását is – Czoh Jánosról.
rel="noreferrer"