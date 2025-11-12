A sepsiszentgyÃ¶rgyi Sport-All Sport Club alpesi sÃ­zÅ‘inek nyÃ¡ri Ã©s Å‘szi felkÃ©szÃ¼lÃ©se fedett pÃ¡lyÃ¡n zajlott LitvÃ¡niÃ¡ban. Bocz Attila edzÅ‘ szerint a sok munkÃ¡nak mÃ¡r a 2025â€“2026. Ã©vi idÃ©ny elejÃ©n meglett az eredmÃ©nye, hiszen a versenyzÅ‘k a Balti Kupa elsÅ‘ Ã©s mÃ¡sodik fordulÃ³jÃ¡n kivÃ¡lÃ³an teljesÃ­tettek, rÃ¡adÃ¡sul KÅ‘vÃ¡ri Gerda pÃ¡rhuzamos szlalomban arany- Ã©s mÅ±lesiklÃ¡sban ezÃ¼stÃ©rmet szerzett.

A sepsiszentgyÃ¶rgyi egyÃ¼ttesbÅ‘l a Balti Kupa elsÅ‘ fordulÃ³jÃ¡n KÅ‘vÃ¡ri KÃ­ra Ã©s RareÈ™ Hinti Ã¡llt rajthoz oktÃ³ber vÃ©gÃ©n, elÅ‘bbi sportolÃ³t VÃ¡gi ZoltÃ¡n, a Magyar SÃ­szÃ¶vetsÃ©g alpesi szÃ¶vetsÃ©gi kapitÃ¡nya kÃ­sÃ©rte el. A verseny mÃ¡sodik szakaszÃ¡ra november 5-Ã©n Ã©s 6-Ã¡n kerÃ¼lt sor, ahol RareÈ™ Hinti Ã©s PÃ¡szka Mikolt tette prÃ³bÃ¡ra magÃ¡t. UtÃ³bbi nemrÃ©g igazolt BrassÃ³bÃ³l a hÃ¡romszÃ©ki alakulathoz, korÃ¡bban tÃ¶bb bajnoki cÃ­met szerzett az utÃ¡npÃ³tlÃ¡s-korosztÃ¡lyokban, azonban a folytatÃ¡sban a junior Ã©s felnÅ‘tt mezÅ‘nyben a magyar szÃ­neket kÃ©pviseli a nemzetkÃ¶zi megmÃ©rettetÃ©seken.

Az oktÃ³beri viadalra hÃºsz orszÃ¡gbÃ³l tÃ¶bb mint 220 sÃ­zÅ‘ nevezett, KÅ‘vÃ¡ri KÃ­ra legjobb eredmÃ©nye a 19. helyezÃ©s volt, RareÈ™ Hinti pedig a 41. lett. A novemberi erÅ‘prÃ³bÃ¡ra 135 sportolÃ³ utazott a balti orszÃ¡gba, PÃ¡szka Mikolt a nÃ©gy megmÃ©rettetÃ©sbÅ‘l hÃ¡romszor is dobogÃ³kÃ¶zelben vÃ©gzett. Az Entry LigÃ¡ban a 4. Ã©s az 5. helyen zÃ¡rt, mÃ­g a felnÅ‘ttek kÃ¶zÃ¶tt a hatodik volt, viszont az utolsÃ³ futamban kiesett. RareÈ™ Hinti az Entry LigÃ¡ban a 15., a FIS-versenyen a 18. idÅ‘vel haladt Ã¡t a cÃ©lvonalon, kÃ©tszer azonban kaput akasztott.

A FIS-viadalt november 7. Ã©s 9. kÃ¶zÃ¶tt a 12, 14 Ã©s 16 Ã©v alattiaknak szervezett prÃ³batÃ©telek kÃ¶vettÃ©k, ahol Bocz Attila tanÃ­tvÃ¡nyait ZÃ¶ld RÃ³bert segÃ©dedzÅ‘ kÃ­sÃ©rte Ã©s irÃ¡nyÃ­totta. A Sport-All Sport Club csapatÃ¡t KÅ‘vÃ¡ri Gerda (U14), SzabÃ³ Aliz (U14) Ã©s PÃ¡ll Andor (U16) kÃ©pviselte, akik hÃ¡rom versenyszÃ¡mban Ã¡lltak rajthoz. Az elsÅ‘ napot KÅ‘vÃ¡ri Gerda a negyedik, SzabÃ³ Aliz a 16., PÃ¡ll Andor a 23. helyen fejezte be, aztÃ¡n a mÃ¡sodik napnak nagyobb remÃ©nyekkel vÃ¡gtak neki. MÅ±lesiklÃ¡sban KÅ‘vÃ¡ri Gerda az elsÅ‘ futamon a hatodik volt, ellenben a mÃ¡sodik futamot kÃ¶vetÅ‘en ezÃ¼stÃ©remmel vÃ©gzett, SzabÃ³ Aliz Ã©s PÃ¡ll Andor kivÃ¡lÃ³ kezdÃ©s utÃ¡n vÃ©gÃ¼l kiesett.

UtolsÃ³ nap rendeztÃ©k a pÃ¡rhuzamos szlalomot, a kvalifikÃ¡ciÃ³t KÅ‘vÃ¡ri Gerda a 6., SzabÃ³ Aliz a 13. Ã©s PÃ¡ll Andor a 15. pozÃ­ciÃ³ban zÃ¡rta. A negyeddÃ¶ntÅ‘be korosztÃ¡lyonkÃ©nt a legjobb nyolc jutott be, Ã­gy csak KÅ‘vÃ¡ri Gerda kÃ©pviselte a szÃ©kelyfÃ¶ldi gÃ¡rdÃ¡t. Az elsÅ‘ Ã¶sszecsapÃ¡son beragadt a rajtban Ã©s alulmaradt a kÃ©k pÃ¡lyÃ¡n, majd a piros futamban sikerÃ¼lt tovÃ¡bblÃ©pnie Ã©s kitÅ±nÅ‘en versenyezve verekedte be magÃ¡t a dÃ¶ntÅ‘be. A finÃ¡lÃ©ban a lett Marta Semberga volt az ellenfele, akit magabiztosan maga mÃ¶gÃ© utasÃ­tva szerzett aranyÃ©rmet. (miska)