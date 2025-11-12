Miközben a női kosárlabda Nemzeti Liga a válogatott-szünet miatt kényszerszabadságon van, a Sepsi-SIC több játékosa számára nincs pihenő. A bajnoki címvédő hat kosarasa nemzeti színekben folytatja: hárman a román, ketten a magyar együttesbe kaptak behívót, egy pedig a kanadai együttesben játszik. Románia a 2027-es Európa-bajnoki selejtezőkben szerepel, és ma 19 órától Limassolban játszik tétmeccset Ciprussal, míg a magyar és a kanadai csapat a tavaszi világbajnoki kvalifikációra készül.

A román válogatott november 6-án Târgoviștén gyűlt össze a 2027-es Európa-bajnoki selejtezőket megelőző összetartásra, Cătălin Tănase szövetségi kapitány huszonnégy játékost hívott be a bővített keretbe. A bajnoki címvédő sepsiszentgyörgyi alakulatot három kosárlabdázó képviselte: Ștefania Cătinean, a legutóbbi Európa-kupa-mérkőzésen kisebb sérülést összeszedő Ecaterina Armanu, valamint Alexandra Ghiță. A nemzeti csapat hétfőig edzőtáborozott a Dâmbovița megyei városban, majd elrepült Ciprusra.

A szűkített keretben is helyet kapott Cătinean, Armanu és Ghiță, mellettük pedig Alexandra Bobar, Anisia Croitoru, Gabriela Irimia, Ana Ivan, Rebecca Lipovan, Teodora Manea, Bianca Nan, Orbán Nicolett, Mihaela Panait, Ioana Velcea és Anamaria Vîrjoghe játszik az Eb-selejtezőkön. A C-csoportban érdekelt Románia ma 19 órától Limassolban játssza első tétmérkőzését Ciprus ellen, majd Lengyelországban folytatja, ahol november 15-én 19 órától Sosnowiecben lép pályára. A válogatott mérkőzéseinek sora november 18-án Plo­iești-en ér véget, ahol 19 órától az Olimpia Teremben Szlovákia legjobbjait fogadják. A FIBA Basketball YouTube-csatornáján mindhárom találkozó élőben követhető, a hazai meccset pedig a Digi Sport is közvetíti.

Huszonnégy kosárlabdázó, köztük öt légiós részvételével kezdte meg vasárnap az edzőtábort a jövő évi világbajnoki selejtezőre készülő magyar női válogatott. A székesfehérvári összetartásra Völgyi Péter szövetségi kapitány a Sepsi-SIC két játékosát is meghívta, így Gereben Lívia és Mérész Beatrix tagja lett a keretnek. A magyar nemzeti együttes márciusban Isztambulban lép pályára a vb-selejtezőn, ahol a házigazda Törökország, valamint Ausztrália, Japán, Kanada és Argentína lesz az ellenfele. A zöld-fehérek centere, Emily Potter hazautazott a tengerentúlra, ahol a kanadai válogatottal készül a 2026-os selejtezőkre, november 17-én pedig Mexikóval játszanak edzőmérkőzést.