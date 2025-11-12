Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Női kosárlabdaHat játékos, három válogatott

2025. november 12., szerda, Sport

Miközben a női kosárlabda Nemzeti Liga a válogatott-szünet miatt kényszerszabadságon van, a Sepsi-SIC több játékosa számára nincs pihenő. A bajnoki címvédő hat kosarasa nemzeti színekben folytatja: hárman a román, ketten a magyar együttesbe kaptak behívót, egy pedig a kanadai együttesben játszik. Románia a 2027-es Európa-bajnoki selejtezőkben szerepel, és ma 19 órától Limassolban játszik tétmeccset Ciprussal, míg a magyar és a kanadai csapat a tavaszi világbajnoki kvalifikációra készül.

  • Ecaterina Armanu. Fotó: Miska Brigitta
    Ecaterina Armanu. Fotó: Miska Brigitta

A román válogatott november 6-án Târgoviștén gyűlt össze a 2027-es Európa-bajnoki selejtezőket megelőző összetartásra, Cătălin Tănase szövetségi kapitány huszonnégy játékost hívott be a bővített keretbe. A bajnoki címvédő sepsiszentgyörgyi alakulatot három kosárlabdázó képviselte: Ștefania Cătinean, a legutóbbi Európa-kupa-mérkőzésen kisebb sérülést összeszedő Ecaterina Armanu, valamint Alexandra Ghiță. A nemzeti csapat hétfőig edzőtáborozott a Dâmbovița megyei városban, majd elrepült Ciprusra.

A szűkített keretben is helyet kapott Cătinean, Armanu és Ghiță, mellettük pedig Alexandra Bobar, Anisia Croitoru, Gabriela Irimia, Ana Ivan, Rebecca Lipovan, Teodora Manea, Bianca Nan, Orbán Nicolett, Mihaela Panait, Ioana Velcea és Anamaria Vîrjoghe játszik az Eb-selejtezőkön. A C-csoportban érdekelt Románia ma 19 órától Limassolban játssza első tétmérkőzését Ciprus ellen, majd Lengyelországban folytatja, ahol november 15-én 19 órától Sosnowiecben lép pályára. A válogatott mérkőzéseinek sora november 18-án Plo­iești-en ér véget, ahol 19 órától az Olimpia Teremben Szlovákia legjobbjait fogadják. A FIBA Basketball YouTube-csatornáján mindhárom találkozó élőben követhető, a hazai meccset pedig a Digi Sport is közvetíti.

Huszonnégy kosárlabdázó, köztük öt légiós részvételével kezdte meg vasárnap az edzőtábort a jövő évi világbajnoki selejtezőre készülő magyar női válogatott. A székesfehérvári összetartásra Völgyi Péter szövetségi kapitány a Sepsi-SIC két játékosát is meghívta, így Gereben Lívia és Mérész Beatrix tagja lett a keretnek. A magyar nemzeti együttes márciusban Isztambulban lép pályára a vb-selejtezőn, ahol a házigazda Törökország, valamint Ausztrália, Japán, Kanada és Argentína lesz az ellenfele. A zöld-fehérek centere, Emily Potter hazautazott a tengerentúlra, ahol a kanadai válogatottal készül a 2026-os selejtezőkre, november 17-én pedig Mexikóval játszanak edzőmérkőzést.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Tibodi Ferenc Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-12 08:00 Cikk megjelenítése: 149 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 831
szavazógép
2025-11-12: Sport - :

Érmekkel kezdték az idényt Litvániában (Alpesi sí)

A sepsiszentgyörgyi Sport-All Sport Club alpesi sízőinek nyári és őszi felkészülése fedett pályán zajlott Litvániában. Bocz Attila edző szerint a sok munkának már a 2025–2026. évi idény elején meglett az eredménye, hiszen a versenyzők a Balti Kupa első és második fordulóján kiválóan teljesítettek, ráadásul Kővári Gerda párhuzamos szlalomban arany- és műlesiklásban ezüstérmet szerzett.
2025-11-12: Sport - :

Értékes pontokat szereztek a címvédő otthonában (Jégkorong)

A Háromszéki Ágyúsok tegnap 3–1-re győztek a fiatal játékoskerettel jégre lépő Gyergyói Hoki Klub vendégeként, így három értékes pontot szereztek. A háromszéki csapat pénteken 15.30-tól a bajnokság alapszakaszában, szombaton 11 órától pedig a Román Kupa csoportkörében játszik a sereghajtó Sportul Studențesc ellen a Berceni Arénában.
rel="noreferrer"