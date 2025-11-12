Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
JégkorongÉrtékes pontokat szereztek a címvédő otthonában

2025. november 12., szerda, Sport

A Háromszéki Ágyúsok tegnap 3–1-re győztek a fiatal játékoskerettel jégre lépő Gyergyói Hoki Klub vendégeként, így három értékes pontot szereztek. A háromszéki csapat pénteken 15.30-tól a bajnokság alapszakaszában, szombaton 11 órától pedig a Román Kupa csoportkörében játszik a sereghajtó Sportul Studențesc ellen a Berceni Arénában.

    Fotó: Máté Bence

A Remete Ice Arénában a vendégek rögtön a találkozó első percében emberelőnybe kerültek, azonban a lehetőségeiket nem sikerült gólra váltaniuk. A folytatásban is nyomást gyakoroltak ellenfelükre, ezáltal az 5. percben vezetést szereztek: Antal Előd távoli lövésébe Róth Zoltán a kapu előterében finoman beleért, a pakk pedig a bal alsóban kötött ki (0–1). A háromszéki gárda a lendületes játékának köszönhetően az első harmad derekán ismét betalált, ekkor Lukas Žukauskas előkészítését követően Szergej Pajor célzott pontosan (0–2).

A második felvonást a gyergyószentmiklósi alakulat indította jobban, kétszer is létszámfölényben támadhatott, viszont a Háromszéki Ágyúsok szervezett védekezése állta a sarat és kapusuk, Béres Szilárd is kiválóan védett. A narancs-kék mezesek a szünethez közeledve több lehetőséget kialakítottak, ellenben a befejezéseknél nem voltak elég élesek, így az eredmény nem változott.

Kertész Zoltán legénysége az utolsó játékrészben nehéz helyzetbe hozta magát a kiállításokkal, riválisuk hét percig fórban rohamozhatott, de megakadályozták őket abban, hogy ezeket a javukra fordítsák. A házigazdák végül az 55. percben emberhátrányban szépítettek, egy ellentámadás végén Simon Levente a keresztléc alá bombázott (1–2). A hajrában a Gyergyói Hoki Klub időt kért és levitte a hálóőrt, ezt kihasználva Róth Zoltán lecsapott a korongra, majd Gecse Olivér passza után Antal László a kék vonaltól az üres hálóba lőtt (1–3).

Eredmény, román bajnokság, alapszakasz: Gyergyói Hoki Klub–Háromszéki Ágyúsok 1–3 (gólszerzők: Simon Levente 55., illetve Róth Zoltán 5., Szergej Pajor 11., Antal László 59.). (miska)

