A nap fotója

Könyvbemutató
SEPSISZENTGYÖRGY. Ma 17 órától az unitárius templomban Péterfi Ágnes lelkész felvezetésével B. Kovács András és Bálint József bemutatja előbbi négy tényregényét, nevezetesen: Kiskorúak halállistán. Dél-erdélyi gyermektúszok a besszarábiai fronton – Kovács Gyuláné Szén Lenke és Rákosi Mária ifjúsága (második, bővített kiadás, ARTprinter Kiadó); Fedelet a fejünk fölé. Bálint József útja a szakmától a hivatásig (Kolozsvár, Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács); Egy erdélyi self-made man az Államokban. Kocsis Imre két élete (riportregény levelekben elbeszélve, ARTprinter Kiadó); Vándorszékely hazatalál. Boldizsár Béla furfangos élete (tényregény, T3 Kiadó).
November 8-án Nagyszalonta adott otthont a Pepe Emlékkupa 19. kiírásának, amelyen a sepsiszentgyörgyi Sport-All Sport Club harmincöt karatésa tette próbára magát. A háromszéki versenyzők kiváló teljesítményt nyújtva harmincegy éremmel zárták a hagyományos viadalt Bihar megyében.