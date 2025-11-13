A megmérettetés célja nemcsak a barátság ápolása és a versenyrutin fejlesztése volt, hanem méltóképpen emlékeztek és tisztelegtek a klub egykori tagja, Sándor „Pepe” Péter előtt, akinek emlékét minden évben sportteljesítménnyel és közösségi összetartással őrzik. Az esemény tizenkilencedik kiírására mintegy 300 karatés nevezett a Partium különböző városaiból, Románia és Magyarország több településéről. A próbatétel magas színvonalát a szervezés, a barátságos, mégis küzdelmes légkör és a sportszerű megnyilvánulások tették emlékezetessé. A Sport-All Sport Club csapata nyolc arany-, tíz ezüst- és tizenhárom bronzérmet szerzett Bihar megyében. A székelyföldi együttes köszöni a szülők, az edzők és a szervezők támogatását és áldozatos munkáját, amely lehetővé tette a fiatalok fejlődését és a közösség erősödését. A sepsiszentgyörgyi versenyzők a hétvégén Budapestre utaznak, ahol a Hungarian Open nemzetközi versenyen kvalifikációs pontokat gyűjthetnek a februári korosztályos Európa-bajnokságra.

Eredmények, 19. Pepe Emlékkupa:

* aranyérem: Albert Ákos (U14, -40 kg), Fazakas Erik (U12, -30 kg), Gecse Luca (U12, -40 kg), Péterfi Laura (U10, -35 kg), Pulugor András (U14, -50 kg), Sajgó Anna (U14, -42 kg), Szabó Norbert (U12, -45 kg), Taranek Bernárd (U14, -55 kg)

* ezüstérem: Albert Anna (U12, -35 kg), András-Nagy Dorottya (U12, -45 kg), Benkő János Magor (U12, -30 kg), Bucsi Anna (U10, -35 kg), Dezső Anna (U12, -45 kg), Feneki-Újfalvi Dávid (U10, -30 kg), Kovács Erik (U10, -25 kg), Kovács Milán (U14, -40 kg), Para Lőrinc (U14, -40 kg), Simon Gábor Krisztián (U12, -30 kg)

* bronzérem: András-Nagy Patrícia (U14, -52 kg), Bardócz Milán (U12, -40 kg), Benkő Abigél (U14, -47 kg), Béres Regina (U10, -25 kg), Both Balázs Kund (U12, -30 kg), Jani Mátyás (U12, -40 kg), Koncz Gyopárka (U14, -42 kg), Olosz Panna (U14, -42 kg), Opra Boróka (U14, -42 kg), Pap Adrienn (U14, -47 kg), Péter-Csiki Mátyás (U12, -30 kg), Rétyi Ödön Dániel (U10, -35 kg), Voiculescu Olivér (U10, -35 kg). (miska)