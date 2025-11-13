Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Kerékpáros triálNegyedszer szerepelt világbajnokságon

2025. november 13., csütörtök, Sport

A brassói Joybike SK sepsiszentgyörgyi sportolója, Orbán-Barra Gábor a 31. helyen zárta a november 4–8. között a szaúd-arábiai Rijádban rendezett kerékpáros triál-világbajnokság 26”-os kategóriáját. A háromszéki bringás pályafutása negyedik vb-szereplésén van túl, eddigi legjobb eredményét 2014-ben érte el, amikor a 24. helyen végzett.

A sepsiszentgyörgyi Orbán-Barra Gábor a jó szereplés reményében utazott Rijádba, ahol november 4–8. között rendezték meg az idei kerékpáros triál-világbajnokságot. A férfiak elit 26”-os kategóriájában induló háromszéki sportoló a harmincnégy versenyző egyikeként küzdött az érmekért, ám az elviselhetetlen hőség és a levegőben szálló por minden résztvevő számára komoly próbatételt jelentett. Orbán-Barra a 32. rajthelyről vágott neki az öt különböző részből álló pályának, amelyet három körön keresztül kellett teljesíteni a lehető legrövidebb idő alatt. Az emberpróbáló melegben sportolónk szerényebben szerepelt, és a roppant erős mezőnyben a 31. helyen zárta a világversenyt. A kategória másik romániai indulója, a radóci Iulian Zaharie a 30., míg az egyetlen magyar bringás, Kovács Péter a 18. helyen végzett.

„Nagyon nehéz volt a verseny, hiszen a sportág krémje vett részt a világbajnokságon. Rijádban rendkívül meleg volt, amitől nem volt erőm, gyakran volt hányingerem, és az időjárás komolyan befolyásolta a teljesítményemet. Hatvan ponttal zártam a világbajnokságot, de 150–160 ponttal is többet szerezhettem volna, ha minden jól alakul. Az edzések jól mentek, ám a megmérettetésen semmi nem jött össze, végig szenvedtem. Ennek ellenére, figyelembe véve, hogy idén az első viadalom volt, és hogy hol tartottam a felkészülésben, összességében elégedett vagyok a teljesítményemmel. Amíg itthon nincs pályám, nem tudom felvenni a harcot azokkal, akik sokkal jobb körülmények között edzenek” – nyilatkozta Orbán-Barra Gábor, aki jövőre Sepsiszentgyörgyön országos bajnokságot szervezne és ismét rajthoz állna a világbajnokságon.

Eredmény, férfiak, elit 26”-os kategória: 1. Charlie Rolls (Egyesült Királyság), 2. Julen Saenz De Ormijana Llano (Spanyolország), 3. Oliver Weightman (Egyesült Királyság)... 18. Kovács Péter... 30. Iulian Zaharie, 31. Orbán-Barra Gábor.

Szerző: Tibodi Ferenc Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-13 08:00
