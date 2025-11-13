Az F-csoportban akár minden lényegi kérdés eldőlhet a vb-selejtező utolsó előtti fordulójában, ugyanis Portugália kijut a jövő évi világbajnokságra, amennyiben győz Írország vendégeként, és ha Magyarország is nyer Örményországban, megszerzi a pótselejtezőt érő második helyet. Az örmény–magyar mérkőzés a spanyol José María Sánchez Martínez sípjelére kezdődik ma 19 órakor a Vazgen Szargszjan Stadionban. Az összecsapást az M4 Sport, a Digi Sport és a Prima Sport élőben közvetíti.

Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai nemcsak az eredményeket illetően, hanem az októberben mutatott játékuk alapján is nyeregben érezhetik magukat a pótselejtezőt jelentő második helyért folytatott küzdelemben. Az örmények 2–0 arányú legyőzése a Puskás Arénában olyan kulcsjátékosok nélkül, mint az akkor eltiltott Sallai Roland és Varga Barnabás, majd a portugálok otthonában elért bravúros 2–2 a célként kitűzött második pozícióba vezette az együttest, amely ráadásul az elmúlt évek legjobb teljesítményét nyújtotta.

Az olasz szakvezető a remek játékkal megszerzett négy pont mellett annak is örülhetett, hogy mélyebbnek érezheti a keretét, mivel ezen a két találkozón olyan új labdarúgók is bizonyítottak, mint az örmények ellen betaláló Lukács Dániel és Gruber Zsombor, akikre így szükség esetén sokkal bátrabban támaszkodhat. Ezúttal ráadásul Marco Rossi kevesebb hiányzóval számol, csupán Tóth Balázs esett ki sérülés miatt, viszont a tapasztalt Dibusz Dénes révén a kapusposzt így sem okoz fejtörést a szakvezető számára.

A 61 éves tréner a kerethirdetés alkalmával úgy vélte, újra megtalálták a kompakt játékukat és a megfelelő csapatszellemet. Ebben kulcsszerepe lehet a szerkezetváltásnak, illetve a kezdő tizenegy stabilitásának. Rossi a tavalyi Eb óta kereste a védelem megfelelő összeállítását, a négy lejátszott vb-selejtezőn azonban ismét állandóság jellemezte a hátsó csapatrészt, amelyet minden alkalommal Nego Loic, Willi Orbán, Szalai Attila és Kerkez Milos alkotott. Rajtuk kívül ugyancsak mind a négy meccsen kezdő volt Callum Styles, Bolla Bendegúz és Szoboszlai Dominik. Varga és Sallai csupán kényszerűségből hagyott ki egy, illetve két találkozót, akárcsak Schäfer András, aki szeptemberben sérülés miatt hiányzott.

Intő jel lehet, hogy a kaukázusi ország válogatottja hazai pályán felülmúlta az ír alakulatot, ennek köszönhetően pedig hiába sereghajtó jelenleg, továbbra is van esélye a második hely megszerzésére. Ehhez mindenképpen le kellene győznie a két ponttal előtte álló magyar együttest, ráadásul a csapatkapitány Tigran Barszegjan nélkül, aki eltiltását tölti majd. Magyar szempontból a győzelem érne igazán sokat, ám döntetlennel is mindenképpen a saját kezében maradna a csapat sorsa az utolsó fordulóra. Vereséggel ellenben az örmények megelőznék a magyarokat, igaz, a kaukázusi gárda az utolsó körben Portugáliába utazik, ahol nehéz mérkőzésre számíthat.

Az F-csoport állása: 1. Portugália 9 pont, 2. Magyarország 5 pont, 3. Írország 4 pont, 4. Örményország 3 pont.