Fekete pénteki vásárlási láz

2025. november 13., csütörtök, Család

A PayU GPO Románia hétfőn közzétett adatai szerint mintegy 720 millió lejt költöttek el a vásárlók fekete pénteken az árengedményeket kínáló romániai online áruházaknál. Az eMAG-hoz november 7-én több mint 700 ezer vásárló egymilliárd lejhez közelítő megrendelést adott fel – közölte szombaton a vállalat.  

    Fotó: pixabay.com

Az eMAG közleménye szerint 702 ezer vásárló összesen 3,5 millió terméket rendelt a legkülönfélébb kategóriákból. A megrendelők többek között 8500 fesztiváljegyet és élménycsomagot, 6,2 kiló aranyat, 49 tonna sertéshúst, 17 ezer egészségügyi szolgáltatást vagy előfizetést, valamint 5400 utazási csomagot és repülőjegyutalványt vásároltak. A legdrágább termékek között 27 autó is szerepelt, köztük Ford-, Volvo- és BMW-modellek. A rendelések értéke alapján Dolj és Ilfov megye vezette a listát, őket Konstanca, Temes és Brassó követte. A legnagyobb forgalomnövekedést a gamingtermékek (videójátékok), a vitaminok és étrend-kiegészítők, a kávé és tea, a higiéniai cikkek, cipők, kozmetikumok, gyermektermékek és kis háztartási gépek értékesítésénél jegyezték. 

A PayU GPO Románia hétfőn közzétett adatai szerint több mint 1,31 millió tranzakciót bonyolítottak le és mintegy 720 millió lejt költöttek el a vásárlók fekete pénteken az árengedményeket kínáló romániai online áruházaknál.

Az adatok szerint az online vásárlások volumene 9 százalékkal nőtt tavalyhoz képest, a legnagyobb értékű rendelés pedig meghaladta a 85 ezer lejt. A fekete péntek csúcsidőszakának legforgalmasabb percében több mint 11 ezer tranzakciót rögzítettek; a legkeresettebb termékkategóriák a kozmetikumok, az FMCG-termékek (gyorsan forgó fogyasztási cikkek), a gyermekáru, a számítástechnikai cikkek és a lakberendezési tárgyak voltak.

Az online vásárlások átlagos értéke 546 lej, a részletfizetéses vásárlások átlagértéke 945 lej volt, a részletfizetések pedig a teljes forgalom 35 százalékát tették ki. A tranzakciók 17 százalékát külföldön kibocsátott kártyákkal fizették. (Agerpres)

