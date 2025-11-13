Bíznak a veszélyjelzésben

A CURS friss közvélemény-kutatása szerint a romániai lakosság 21 százaléka nagyon bízik, 53 százaléka pedig bízik az időjárási riasztásokban, ugyanakkor 22 százalék kevéssé, 3 százalék pedig egyáltalán nem. Az intézet szakértői szerint az október végi közvélemény-kutatás eredménye azt bizonyítja, hogy a veszélyjelzési rendszert hasznosnak és hatékonynak tartják az emberek.