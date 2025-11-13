Bíznak a veszélyjelzésben

A CURS friss közvélemény-kutatása szerint a romániai lakosság 21 százaléka nagyon bízik, 53 százaléka pedig bízik az időjárási riasztásokban, ugyanakkor 22 százalék kevéssé, 3 százalék pedig egyáltalán nem. Az intézet szakértői szerint az október végi közvélemény-kutatás eredménye azt bizonyítja, hogy a veszélyjelzési rendszert hasznosnak és hatékonynak tartják az emberek.
A válaszadók 34 százaléka bevallása szerint azért bízik az időjárási riasztásokban, mert az üzenetek tartalma utólag beigazolódik, míg 30 százalék a kapott információk egyértelműségét és könnyen érthetőségét méltányolja. Ugyanakkor a megkérdezettek 18 százaléka olykor eltúlzottnak tartja a riasztásokat, 8 százalék szerint ezeket túl későn küldik ki, 2 százalék pedig nem bízik a riasztásokat kiadó intézményekben. (Agerpres)