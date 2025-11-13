Az önbizalom az önismeret révén fejleszthető, és mondhatni, hogy kulcsfontosságú szerepet játszik életünk alakításában. Minden életterületünket befolyásolja, hiszen ez belülről fakadó képesség, hit vagy bizonyosság, hogy mennyire tudom elfogadni és értékelni magam, hogyan vagyok képes kezelni és irányítani saját dolgaimat. Ennek mértéke megmutatkozik tanulásban, személyes fejlődésben, szakmai és magánéleti/társas kapcsolatainkban is, ugyanis az önmagunkba vetett hit és bizalom által kapcsolódunk a körülöttünk lévő emberekhez, körülményekhez. Ha megfelelő – se nem gyenge, se nem túlzott mértékű – az önbizalom, akkor képesek vagyunk harmóniát teremteni önmagunkon belül és kívül, a környezetünkkel is.

Továbbá egy másik személy iránt érzett bizalom az a tényező, ami alapfeltétele egy jól működő kapcsolatnak – legyen az bármiyen jellegű is: családi, baráti, munkahelyi. Ez mindkét fél számára bizonyosságot ad, hogy tudjuk, számíthatunk, támaszkodhatunk egymásra. Társas lények lévén, szükségét érezzük, hogy kapcsolatainkban megtaláljuk a bizalmat, mert ez összetart és biztonságot ad. A kölcsönös elfogadás révén könnyebb az együttműködés, de az esetleges konfliktuskezelés vagy kompromisszumkötés is. Mert a bizalomra alapozott kapcsolat nem azt jelenti, hogy nincsenek nézeteltérések vagy problémák, de így mindkét fél részéről nagyobb a hajlandóság a megértésre, a kibékülésre. Egy ilyen kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolat teret biztosít a személyes kibontakozásra, önfejlesztésre, önmegvalósításra, ha a kommunikáció nyitott és őszinte, mert találunk benne elismerést és építő kritikát egyaránt. Ebből táplálkozik a bizalom és a tisztelet, valamint a jóhiszeműség, amikor tudom, a másik fél betartja az ígéreteit, illetve következetes és megbízható.

Ha a bizalom – akár az önbizalom, akár a másikba vetett hit – meginog, a sebezhetőségünk felszínre kerül, a csalódottság fájdalmat okoz, a biztonságérzetet felváltja a szorongás. De ha képesek vagyunk hinni abban, hogy kudarcunk csak egy lecke, s minden történés a javunkat szolgálja, akkor élesszük fel magunkban az ősbizalmat, és legyen bizodalmunk a gondviselésben.

Keresztes Erika bizalmi tanácsadó