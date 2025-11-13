Az Egy nevelőanya feltétel nélküli szeretete alcímű önéletrajzi kötetből a segédlelkész nevelőanyját, az egyszerű falusi asszonyt, néhai Berszán Vilmát (1946–2022) ismerheti meg az olvasó, illetve azt, hogy rendíthetetlen hitével, áldozatkészségével miként állított példát. A könyvbemutatón elhangzott: tizenegy gyermeke született, tizenkettedikként fogadta örökbe Kalányos Ottót, akihez gyermekként senki sem fűzött nagy reményt, csak nevelőanyja bízott kételkedés nélkül fogadott fia tehetségében. A nevelt gyermeket férjével együtt nehézségek és megpróbáltatások árán taníttatták és bátorították abban az elhatározásában, hogy pap legyen.

A könyvbemutató elején a meghívottat és az érdeklődőket házigazdaként Szántó Éva, a Maassluis Nyugdíjasklub Egyesület elnöke köszöntötte. Ezt követően Cisar Tímea kérdésére válaszolva Kalányos Ottó elmondta: 2020. június 29-én Kovács Gergely érsek atya szentelte áldozópappá. Azok közé tartozik, akiket az érsek az elsők között szentelt pappá, majd nevezte ki első szolgálati helyére, Csíkszentkirályba. Emellett azt a feladatot is kapta az érsektől, hogy legyen a főesperesi kerület cigánypasztorációért felelős lelkipásztora kilenc csíki településen. A könyv születése kapcsán arról is beszélt, hogy amikor nevelőanyja 2022. május 24-én elhunyt, felmerült benne, abból a sok szeretetéből és odaadásból, amit tőle kapott, valamit vissza kellene adnia, s így kezdte írogatni a vele kapcsolatos emlékeit, de akkor még nem számított arra, hogy jegyzeteiből könyv lesz. Amikor befejezte az írást, akkor került szóba a könyv­alakban való kiadása. Mint elmondta, könyve háromezer példányban jelent meg.

Arról is mesélt, hogy gyermekkorában vér szerinti édesanyja otthagyta a kórházban, az orvosok is lemondtak róla egészségi állapota miatt, de ő csoda folytán életben maradt, és sok megpróbáltatás után rátalált arra, aki bár szegénységben, de nagy szeretetben nevelte fel azt a cigány gyermeket, aki nem kellett senkinek. A kórházból csecsemőként nevelőszülőkhöz került Csíkbánkfalvára, majd tőlük fogadta örökbe hároméves korában a Berszán házaspár.

Járt az őt nevelő családhoz egy néni tejért, egy alkalommal ismét jött tejet vásárolni, ám a „néni, engem vigyél haza!” felkiáltásra aznap a tej helyett őt vitte magával. „Nehézségek vannak, szegényesen élünk, de ahogy szokás mondani, ahol három embernek kijut egy tányér étel, ott a negyedik is jól lakik, vallotta anyum. Nem változtatott semmit az anyagiakon, hogy én odakerültem. Viszont az is már könnyebbség volt, hogy a gyermekei már nagyok voltak, férjhez mentek, megnősültek, kiszálltak a családi házból, egy gyermek maradt otthon, aki mellett testvérként nőttem fel” – mondotta a segédlelkész, aki a könyv címét is megmagyarázta. Kisgyermekként, amikor megkérdezték tőle, hogy mi lesz, ha nagy lesz, azt mondta, hogy pap szeretne lenni. Erre jött a csípős válasz: cigány papot még nem láttunk, ha te pap leszel, én pápa. Óvodásként aztán összeadta társait, otthon pedig a csűrben és az istállóban a lovaknak és a teheneknek énekelt, misézett és prédikált. Senki nem hitte, hogy pap lesz, csak anyukája bízott benne, ő volt a világon az első ember, aki hitt benne, tartotta benne a lelket és megélte azt, hogy nevelt fiát pappá szentelték.

Résztvevők a céhes városbéli Maassluis Nyugdíjasklub rendezvényén

A könyv első borítójáról elmondta, hogy annak megálmodója és kivitelezője György Dávid volt, aki Kézdivásárhelyre is elkísérte. Arról is beszélt, hogy az elmúlt hónapok során több száz visszajelzést kapott – személyesen, üzenetben, telefonon –, amelyekből az derült ki, hogy könyve elérte célját, mások életében is reményt és vigaszt szült.

Kalányos Ottó azt is elárulta, hogy Kászonújfaluban született, ahol középiskolás korában vér szerinti édesanyjával is találkozott. „Jöttek a gyermekjogvédelemtől, hogy Ottóka, meg kellene látogatni édesanyádat. Nem akartam, nem voltam rákészülve, de végül is meglátogattam őt, és ott szembesültem először azzal, hogy igazából ki is vagyok. Nekem hála van a szívemben, hiszen édesanyám életet és lehetőséget adott. Ha a kórházból magával vitt volna, akkor egészen másképpen alakult volna az életem” – magyarázta.

A könyvbemutató végén Kalányos Ottó beszélt a napokban neki ítélt Highlights of Hungary-díjról is, hangsúlyozva, hogy nagyon büszke erre az elismerésre – melyet híres személyiségek kaptak és kapnak meg –, mivel a közönség az ő történetét tartotta az egyik leginspirálóbbnak. A díjat Kapu Tibor magyar űrhajóssal együtt vehette át Budapesten. (A díj egy nonprofit kezdeményezés, amely a leginspirálóbb magyar teljesítményeket és embereket ismeri el tehetség, szorgalom és jóság alapján, kategóriák nélkül, közönségszavazás útján – szerk.)

Végezetül Cisar Tímea kérésére Kalányos Ottó azt a részt olvasta fel a könyvből, amelyben nevelőapja, Berszán Lajos emlékezik „szeretett feleségéről és Ottókáról.” A rendezvény dedikálással és kötetlen beszélgetéssel ért véget.