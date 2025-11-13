Erdővidék egy olyan földrajzi tájegység, ahol az emberek valahogy közelebb érzik magukat a természethez, talán jobban is szeretik, tisztelik azt, mint más régiók lakói. E térség megismerését szolgálja az ősszel ismét elindított, Járjuk be Erdővidéket! túrasorozat.

Természetes tehát, hogy az erdővidékiek is szeretnek gyalogtúrázni, ott lenni az erdő fáinak ölelésében, a kék ég alatt illatozó mezei virágok között, közelebb a horizonthoz, az ősi legendákhoz, szirtekhez, hegyélekhez, ahol a lenti világ zajait, bajait mintha megszűrné a köd, és csak a tiszta gondolatok maradnának velük emlékül a hátizsákban.

Ilyenformán a baróti Elveszett Világ turistaegyesület által 2010-ben indított Járjuk be Erdővidéket! honismereti túrasorozat is nagy népszerűségnek örvendett, mert alkalmat adott arra, hogy a természet barátai hónapról hónapra együtt barangolhassák be a tájegység ismertebb vagy eldugottabb zugait, völgyeit és hegyeit, ráadásul olyan vezetővel, mint Lőrincz Sándor nyugalmazott biológiatanár, akinek nemhogy az érdekesebb látnivalókról, de még a legutolsó fűszálról is mindig volt története a tarsolyában, s melyet kivétel nélkül úgy adott elő az őt hallgató túrázóknak a tanár úr, akár szalonnasütés közben, mintha valamilyen tudományos konferencián szólalt volna fel. Ez pedig emlékezetessé és élvezetessé tette a túrákat, gazdagította a résztvevőket, a természet ajándékán túl az azokhoz kapcsolódó lelki és szellemi kincsekkel is.

Száz túra után, 2018-ban a túrasorozat véget ért, de nem örökre, mert most újraéledt. A szervezés ügyét-baját magára vállaló Demeter Zoltán munkáját ezúttal Dimén Levente zetelaki földrajztanár segíti. Együtt vezetik a túrákat, melyek során nemcsak Erdővidék, de egész Székelyföld „terítékre”, bebarangolásra kerül. Elsőként a múlt hónapban a 20. Dénes István-emléktúrát szervezték meg, most szombaton, november 15-én pedig az alsórákosi vulkáni salakbánya, a Smaragd-tó és a bazaltoszlopok szerepelnek az úti célok között az újraindult túrasorozat második kirándulásán.