Nem a nyugdíj a legfontosabb kérdés az igazságszolgáltatásban

Nicușor Dan államfő szerint a bírák és ügyészek különnyug­díja körüli vita háttérbe szorítja az igazságszolgáltatási rendszerrel kapcsolatos sokkal komolyabb vitákat. Az elnök tegnap délután négy órakor kezdte el az egyeztetést a különnyugdíjak témájáról a bírák és ügyészek képviselőivel, valamint a koalíciós pártok vezetőivel a Cotroceni-palotában, de lapzártáig nem jött hír az egyeztetések eredményéről.

A Cotroceni-palotában tartott tegnapi sajtótájékoztatóján kérdésre válaszolva az elnök leszögezte, nem érzi úgy, hogy a bírák és ügyészek oldalára állt volna a különnyugdíjukkal kapcsolatos vitában, hiszen többször is leszögezte, nem helyénvaló, hogy 48 évesen vonuljanak nyugdíjba, vagy hogy a fizetésükkel megegyező összegű nyugdíjat kapjanak. „Amúgy ez nem egy meccs, nem is lájkverseny” – fogalmazott az államfő, hozzátéve, hogy az állam képviselőinek felelősen kell fellépniük az igazságszolgáltatás helyzetének rendezése érdekében.

Nicușor Dan türelmetlenségének adott hangot a különnyugdíjak körüli vita ügyében, mert az jelenleg háttérbe szorítja az igazságszolgáltatási rendszerrel kapcsolatos, szerinte ennél sokkal fontosabb kérdéseket. Ezek közé sorolta például az igazságügyben elkövetett visszaélésekkel kapcsolatos vizsgálatok hiányát. „Érdekes módon hirtelen megszűnt a korrupció a bírák és ügyészek körében” – fogalmazott. Emellett az Igazságügyi Felügyelet tevékenységéről és működéséről is tárgyalni kellene – vélekedett.