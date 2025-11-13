Megállapodás született a közigazgatási reformról

A kormánykoalíció három hónapos tárgyalások után kompromisszumra jutott a helyi és központi közigazgatás reformjáról, de ennek már augusztusban meg kellett volna történnie – jelentette ki tegnap Kelemen Hunor RMDSZ-elnök.

A parlamentben nyilatkozó politikus a sajtónak elmondta, hogy a központi közigazgatás átszervezése 4,5–5 milliárd lejjel, a helyi közigazgatásé 1,5 milliárd lejjel javít a költségvetési egyenlegen. Emlékeztetett, hogy az RMDSZ már a kezdetektől a betöltött önkormányzati álláshelyek 10 százalékos csökkentését javasolta, és voltaképp ebben állapodtak meg a keddi koalíciós tárgyalásokon is.

Elmagyarázta, hogy a 2026-os átmeneti évben a polgármesterek és megyei tanács­elnökök választhatnak az elbocsátások és a fizetéscsökkentés között, de 2027-től az önkormányzati álláshelyek száma nem haladhatja meg a törvényben településenként megszabott felső határt. Hozzátette, hogy a központi közigazgatásban átlagban szintén nagyjából 10 százalékos leépítések lesznek, de ezt az arányt nem egységesen alkalmazzák, mert a minisztériumok között hatalmas különbségek vannak.

Az RMDSZ elnöke beszélt arról is, hogy 2026 nehéz év lesz, mert a költségvetési hiányból csupán a kamatköltségek 3 százalékpontot jelentenek, és nagyon szűk lesz a kormány mozgástere. Ám a költségvetési fegyelem betartásával, a gazdasági növekedés feltételei mellett középtávon, 2027–2028-ban a kormány már megfontolhatja bizonyos adók csökkentését. Szerinte az áfaemelésnek korlátozott időtartamúnak kell lennie.