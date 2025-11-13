Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Megállapodás született a közigazgatási reformról

2025. november 13., csütörtök, Belföld

A kormánykoalíció három hónapos tárgyalások után kompromisszumra jutott a helyi és központi közigazgatás reformjáról, de ennek már augusztusban meg kellett volna történnie – jelentette ki tegnap Kelemen Hunor RMDSZ-elnök.

  • Fotó: Facebook / Kelemen Hunor
    Fotó: Facebook / Kelemen Hunor

A parlamentben nyilatkozó politikus a sajtónak elmondta, hogy a központi közigazgatás átszervezése 4,5–5 milliárd lejjel, a helyi közigazgatásé 1,5 milliárd lejjel javít a költségvetési egyenlegen. Emlékeztetett, hogy az RMDSZ már a kezdetektől a betöltött önkormányzati álláshelyek 10 százalékos csökkentését javasolta, és voltaképp ebben állapodtak meg a keddi koalíciós tárgyalásokon is.

Elmagyarázta, hogy a 2026-os átmeneti évben a polgármesterek és megyei tanács­elnökök választhatnak az elbocsátások és a fizetéscsökkentés között, de 2027-től az önkormányzati álláshelyek száma nem haladhatja meg a törvényben településenként megszabott felső határt. Hozzátette, hogy a központi közigazgatásban átlagban szintén nagyjából 10 százalékos leépítések lesznek, de ezt az arányt nem egységesen alkalmazzák, mert a minisztériumok között hatalmas különbségek vannak.

Az RMDSZ elnöke beszélt arról is, hogy 2026 nehéz év lesz, mert a költségvetési hiányból csupán a kamatköltségek 3 százalékpontot jelentenek, és nagyon szűk lesz a kormány mozgástere. Ám a költségvetési fegyelem betartásával, a gazdasági növekedés feltételei mellett középtávon, 2027–2028-ban a kormány már megfontolhatja bizonyos adók csökkentését. Szerinte az áfaemelésnek korlátozott időtartamúnak kell lennie.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-13 08:00 Cikk megjelenítése: 393 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 868
szavazógép
2025-11-13: Belföld - :

Nem a nyugdíj a legfontosabb kérdés az igazságszolgáltatásban

Nicușor Dan államfő szerint a bírák és ügyészek különnyug­díja körüli vita háttérbe szorítja az igazságszolgáltatási rendszerrel kapcsolatos sokkal komolyabb vitákat. Az elnök tegnap délután négy órakor kezdte el az egyeztetést a különnyugdíjak témájáról a bírák és ügyészek képviselőivel, valamint a koalíciós pártok vezetőivel a Cotroceni-palotában, de lapzártáig nem jött hír az egyeztetések eredményéről.
2025-11-13: Belföld - :

Elégedetlen az Országos Szakszervezeti Tömb

A vásárlóerő további csökkenésének megfékezésére irányuló intézkedéseket sürget, és a minimálbér növelését követeli az Országos Szakszervezeti Tömb (BNS), amely a kormány székháza előtt tüntetett tegnap.
rel="noreferrer"