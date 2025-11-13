Elégedetlen az Országos Szakszervezeti Tömb

A vásárlóerő további csökkenésének megfékezésére irányuló intézkedéseket sürget, és a minimálbér növelését követeli az Országos Szakszervezeti Tömb (BNS), amely a kormány székháza előtt tüntetett tegnap.

Az ország minden tájáról Bukarestbe érkezett szakszervezeti képviselők szerint a kormány deficitcsökkentő intézkedései elsősorban a bérből élőket sújtják, és azt kifogásolják, hogy a tíz százalékhoz közelítő infláció közepette a dolgozók vásárlóereje folyamatosan csökken.

Az energiaárak liberalizációja, az áfaemelés 9,9 százalékra növelte az éves inflációt, 2022 óta az árak átlagosan 46 százalékkal nőttek – sorolta a tüntetést meghirdető felhívásában a BNS. A szakszervezeti szövetség tiltakozik az ellen, hogy a négypárti koalíciós kormányt vezető Ilie Bolojan liberális miniszterelnök a minimálbér befagyasztása mellett foglalt állást.

A BNS szerint a jelenlegi 4050 lejes bruttó minimálbért 2026-ban legalább 4325 lejre kellene emelni. Az érdekképviselet ugyanakkor a munka adóterheinek csökkentését is követeli, jelenleg ugyanis a bruttó bér több mint 43 százaléka megy el adókra és járulékokra. Ez szerintük a szürke- és feketegazdaságba űzi a munkaerő jelentős részét, becslésük szerint mintegy 800 ezer embert.

Az „Értünk is kormányozzatok, ne csak magatokért” jelmondattal meghirdetett tüntetés résztvevői délben a kormány előtt, délután a parlamentnél tiltakoztak.