Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Elégedetlen az Országos Szakszervezeti Tömb

2025. november 13., csütörtök, Belföld

A vásárlóerő további csökkenésének megfékezésére irányuló intézkedéseket sürget, és a minimálbér növelését követeli az Országos Szakszervezeti Tömb (BNS), amely a kormány székháza előtt tüntetett tegnap.

  • Fotó: Facebook / Blocul Național Sindical
    Fotó: Facebook / Blocul Național Sindical

Az ország minden tájáról Bukarestbe érkezett szakszervezeti képviselők szerint a kormány deficitcsökkentő intézkedései elsősorban a bérből élőket sújtják, és azt kifogásolják, hogy a tíz százalékhoz közelítő infláció közepette a dolgozók vásárlóereje folyamatosan csökken.

Az energiaárak liberalizációja, az áfaemelés 9,9 százalékra növelte az éves inflációt, 2022 óta az árak átlagosan 46 százalékkal nőttek – sorolta a tüntetést meghirdető felhívásában a BNS. A szakszervezeti szövetség tiltakozik az ellen, hogy a négypárti koalíciós kormányt vezető Ilie Bolojan liberális miniszterelnök a minimálbér befagyasztása mellett foglalt állást.

A BNS szerint a jelenlegi 4050 lejes bruttó minimálbért 2026-ban legalább 4325 lejre kellene emelni. Az érdekképviselet ugyanakkor a munka adóterheinek csökkentését is követeli, jelenleg ugyanis a bruttó bér több mint 43 százaléka megy el adókra és járulékokra. Ez szerintük a szürke- és feketegazdaságba űzi a munkaerő jelentős részét, becslésük szerint mintegy 800 ezer embert.

Az „Értünk is kormányozzatok, ne csak magatokért” jelmondattal meghirdetett tüntetés résztvevői délben a kormány előtt, délután a parlamentnél tiltakoztak.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-13 08:00 Cikk megjelenítése: 126 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 868
szavazógép
2025-11-13: Belföld - :

Megállapodás született a közigazgatási reformról

A kormánykoalíció három hónapos tárgyalások után kompromisszumra jutott a helyi és központi közigazgatás reformjáról, de ennek már augusztusban meg kellett volna történnie – jelentette ki tegnap Kelemen Hunor RMDSZ-elnök.
2025-11-13: Belföld - :

Az új védelmi stratégia alapelvei

Az új védelmi stratégia az állampolgár, nem pedig az állam védelmét helyezi előtérbe, és a szolidáris függetlenség elvére épül – jelentette be Nicușor Dan államfő tegnapi sajtóértekezletén, amelyen az elnöki mandátuma idejére javasolt új védelmi stratégia alapelveit ismertette.
rel="noreferrer"