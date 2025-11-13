Az új védelmi stratégia alapelvei

Az új védelmi stratégia az állampolgár, nem pedig az állam védelmét helyezi előtérbe, és a szolidáris függetlenség elvére épül – jelentette be Nicușor Dan államfő tegnapi sajtóértekezletén, amelyen az elnöki mandátuma idejére javasolt új védelmi stratégia alapelveit ismertette.

Az elnök kifejtette: a szolidáris függetlenség elve azt jelenti, hogy az állam lépéseit egyfelől saját identitása és érdekei határozzák meg, másfelől Románia továbbra is kitart nemzetközi kötelezettségei és partnerségei mellett. Úgy értékelte: egyre több, autoriter vezető kérdőjelezi meg a nemzetközi jogot, a világon mindenütt növekszik a katonai feszültség, és a technológiai fejlődés nyomán véget ért az a korszak, amikor a katonai erő egyenes arányban állt a gazdasági erővel és a védelmi kiadásokkal.

Az államfő szerint Romániának meg kell őriznie partnerségét az Egyesült Államokkal és a NATO-val, védelmi struktúráinak fel kell készülniük a közösségi médiában terjesztett álhírek, a szabotázsakciók, antidemokratikus radikalizálódás elleni küzdelemre.

Nicușor Dan szerint a román társadalom kohézióját nagymértékben veszélyezteti a korrupció, az adócsalás, amelyeket az új védelmi stratégia nemzetbiztonsági kockázatnak tekint. Leküzdésükben a titkosszolgálatoknak is fontos szerepük lesz, de csak az információszerzés terén: a szolgálatok nem avatkozhatnak be az igazságszolgáltatásba – hangsúlyozta az elnök.