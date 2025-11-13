Nagyobb értékű élelmiszerjegyek

Döntő házként elfogadta a képviselőház tegnapi ülésén azt a törvénytervezetet, amely szerint legtöbb 45 lej lehet az élelmiszerjegyek értéke a jelenlegi 40,18 lej helyett.

„Az intézkedés segítség a családoknak, mert a megkeresett bér kiegészítéseként egy olyan pluszt jelent, amely a hétköznapi kiadások teherviselését könnyíti, továbbá motivációs eszköz is a munkaadó kezében, amellyel motiválhatja az alkalmazottakat” – nyilatkozta Csép Éva Andrea RMDSZ-es képviselő. Az ételjegyek maximális értéke legutóbb 2025 áprilisában nőtt az infláció miatti indexálás eredményeképpen – emlékeztetett tegnapi közleményében az RMDSZ.