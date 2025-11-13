Csökken a parlament létszáma

A koalíció keddi tanácskozásán abban állapodtak meg a kormánypártok, hogy megbíznak egy munkacsoportot a parlament létszámának csökkentéséről szóló törvénymódosító tervezet kidolgozására – számolt be tegnap a sajtónak Kelemen Hunor RMDSZ-elnök.

A politikus elmondta, hogy a 2021-es népszámlálási adatokat és Románia állandó lakosságát figyelembe véve várhatóan 11 százalékkal csökken majd a képviselők és szenátorok száma, a diaszpórában élő románok képviselete pedig növekedni fog. A törvénytervezetet a munkacsoport év végéig, jövő év elejéig dolgozza ki – tette hozzá.