Csökken a parlament létszáma

2025. november 13., csütörtök, Belföld

A koalíció keddi tanácskozásán abban állapodtak meg a kormánypártok, hogy megbíznak egy munkacsoportot a parlament létszámának csökkentéséről szóló törvénymódosító tervezet kidolgozására – számolt be tegnap a sajtónak Kelemen Hunor RMDSZ-elnök.

    Fotó: Facebook / Parlamentul României – Camera Deputaților

A politikus elmondta, hogy a 2021-es népszámlálási adatokat és Románia állandó lakosságát figyelembe véve várhatóan 11 százalékkal csökken majd a képviselők és szenátorok száma, a diaszpórában élő románok képviselete pedig növekedni fog. A törvénytervezetet a munkacsoport év végéig, jövő év elejéig dolgozza ki – tette hozzá.

