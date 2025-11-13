Nem veszélyes a gázszivárgás

Nem robbanásveszélyes az elárasztott parajdi sóbányánál észlelt gázszivárgás az Országos Sóipari Társaság (Salrom) által végzett mérések szerint, mivel ezek értéke jóval alacsonyabb a robbanásveszélyes szintnél – közölte a vállalat vezetősége.

A sajtó azután kért tájékoztatást az ügyben, hogy a közösségi médiában olyan felvételek jelentek meg, melyeken a sóbánya közelében lángra lobbantják a talajból kiáramló gázt. A Salrom közölte: a szakemberek által végzett helyszíni mérések szerint a levegőbe jutó gáz nagyon alacsony koncentrációban van jelen. Ennek összetétele: metán 0,5 térfogatszázalékban, szén-dioxid 0,11 térfogatszázalékban és kénhidrogén 11 ppm mennyiségben. Az értékek jóval a robbanásveszélyes szint alatt vannak – írták.