Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Nem veszélyes a gázszivárgás

2025. november 13., csütörtök, Belföld

Nem robbanásveszélyes az elárasztott parajdi sóbányánál észlelt gázszivárgás az Országos Sóipari Társaság (Salrom) által végzett mérések szerint, mivel ezek értéke jóval alacsonyabb a robbanásveszélyes szintnél – közölte a vállalat vezetősége.

  • Fotó: Facebook / Mircea Fechet
    Fotó: Facebook / Mircea Fechet

A sajtó azután kért tájékoztatást az ügyben, hogy a közösségi médiában olyan felvételek jelentek meg, melyeken a sóbánya közelében lángra lobbantják a talajból kiáramló gázt. A Salrom közölte: a szakemberek által végzett helyszíni mérések szerint a levegőbe jutó gáz nagyon alacsony koncentrációban van jelen. Ennek összetétele: metán 0,5 térfogatszázalékban, szén-dioxid 0,11 térfogatszázalékban és kénhidrogén 11 ppm mennyiségben. Az értékek jóval a robbanásveszélyes szint alatt vannak – írták.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-13 08:00 Cikk megjelenítése: 262 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 868
szavazógép
2025-11-13: Belföld - :

Csökken a parlament létszáma

A koalíció keddi tanácskozásán abban állapodtak meg a kormánypártok, hogy megbíznak egy munkacsoportot a parlament létszámának csökkentéséről szóló törvénymódosító tervezet kidolgozására – számolt be tegnap a sajtónak Kelemen Hunor RMDSZ-elnök.
2025-11-13: Világfigyelő - :

Korrupciós botrány Ukrajnában

Benyújtotta lemondását tegnap Szvitlana Hrincsuk ukrán energetikai miniszter, akinek döntése az energetikai ágazatot érintő nagyszabású korrupcióellenes eljárással áll összefüggésben. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tegnap kijelentette, Herman Haluscsenko igazságügyi miniszternek is le kell mondania, később fel is függesztették a százmillió dolláros pénzmosásban érintett Haluscsenkót.
rel="noreferrer"