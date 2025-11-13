Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Pokrovszk városa orosz kézre kerülhet

2025. november 13., csütörtök, Világfigyelő

Az oroszok többévnyi műveletek után közel kerültek ahhoz, hogy teljes kontrolljuk alá kerítsék Pokrovszk városát (Donyeck megye) és Kupjanszkot (Harkiv megye) – írja közösségi oldalán Anton Bendarjevskiy külpolitikai elemző, újságíró, a posztszovjet térség szakértője. Alábbiakban közöljük a bejegyzését.

    A szóban forgó terület térképe. Fotó: Facebook / Anton Bendarjevskiy

Mindez egy átfogó orosz stratégia része – olvasható bejegyzésében –, amely a donbaszi medence teljes elfoglalására, és az ehhez szükséges Kramatorszk és Szlavjanszk agglomeráció elfoglalására irányul. Pokrovszkot még tavaly nyár óta próbálják elfoglalni, Kupjanszk pedig 2022 februárjában már orosz kézbe került, és kulcsfontosságú lett volna Donbasz elfoglalásában, azonban a 2022. szeptemberi sikeres ukrán ellentámadás következtében az ukrán erők visszaszerezték.

Kupjanszk és Pokrovszk egyaránt kulcsfontosságú stratégiai és logisztikai központ az ukrajnai fronton, különösen Kelet-Ukrajnában. Ha ezek az orosz erők kezébe kerülnének, jelentős hadműveleti és politikai következményekkel járhatnak, de önmagukban nem jelentik a háború valamiféle fordulópontját.

Kupjanszk fontos vasúti és logisztikai csomópont, amely összeköti Harkiv tartomány keleti részét és a Donbaszt az ukrán utánpótlási vonalakkal, különösen a Kupjanszk-Vuzlovji vasúti csomópont révén. A város keleti része a beszámolók szerint már orosz kontroll alatt van. Orosz kézbe kerülése jelentősen megnehezítené az ukrán logisztika fenntartását a környező frontszakaszokon, és megnyithatná az utat további támadásokhoz Harkiv, illetve jelenlegi orosz stratégiai szempontból még fontosabb, Izjum irányába. Ha Kupjanszk után elérnék Izjumot, és elfoglalnák a várost, akkor azzal az orosz erők a több mint évtized alatt jól felépített és kiépített kramatorszki és szlavjanszki agglomeráció hátába tudnának kerülni.

Pokrovszk jelenleg még nehezebb helyzetben van, mint Kupjanszk, és könnyen lehet, hogy napokon vagy heteken belül elesik. Pokrovszk a Donbasz egyik fő közlekedési és logisztikai csomópontja, amely az ukrán hadsereg számára kulcsfontosságú utánpótlási útvonalakat biztosított a keleti front védelméhez. Pokrovszk orosz kézbe kerülése lehetővé tenné az orosz erők számára, hogy tovább haladjanak Kramatorszk irányába.

Pokrovszk és Kupjanszk elesése önmagába nem jelent fordulópontot a háborúban, nem jelenti az ukrán védelem összeomlását, azonban jelentősen megnehezíti Donbasz további védelmét. Az orosz stratégia arra épül, hogy ne frontálisan menjenek neki Donbasz legjobban kiépített védelmi vonalainak (Kramatorszk és Szlavjanszk), hanem egyszerre több irányból közelítsék meg az ukrán védelmet: Pokrovszk felől, a kramatorszki agglomeráció dél-nyugati irányából; Csasziv Jar és Konsztantyinivka dél-keleti irányából; Liman és Szvjatohirszk felől, észak-keleti irányból; illetve Kupjanszk, majd Izjum felől, kvázi az ukrán védelem hátába kerülve, a donbaszi agglomeráció észak-nyugati irányából. Mindehhez pedig Kupjanszk és Pokrovszk elfoglalása fontos hadműveleti győzelem lenne Moszkvának, és komoly politikai és pszichológiai hatása lenne.

A legjobban kiépített Kramatorszk és Szlavjanszk védelmi vonala azonban még mindenképpen az orosz erők előtt áll. Itt a két város agglomerációjával együtt kb. 680 ezer fős területekről beszélünk (békeidőben) – ebből Kramatorszk kb. 200 ezer, Szlavjanszk pedig 125 ezres lakosságú város. Egy ekkora lakossággal rendelkező területet a háború elmúlt közel négy évében egyszer sikerült az oroszoknak elfoglalni – Mariupolt, a teljes körű háború első hónapjaiban – magyarázza Anton Bendarjevskiy.

Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-13 08:00
