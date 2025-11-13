A szükség szülte helyzet kreativitást hozott ki belőlünk. Ez is az oly sokat hangoztatott erőszakmegelőzés formája – foglalta össze tömören a játékterem létrejöttének a gondolatát Nagy Judit, a kantai Nagy Mózes Főgimnázium aligazgatója, aki szerint pár diák csínytevése világított rá arra, hogy valamit kell kezdeni a pubertárskorba lépők fölös energiájával.

„Nagy örömmel tölt el, hogy az iskolánkban most már megvan a lehetőség, hogy a diákjaink tanórán kívül is értelmesen töltsék el az időt. A diákok mindig is kreatívok, ami szabadidejük eltöltését illeti. Nagyon örülünk azonban annak, hogy nem a virtuális térben keresik a kikapcsolódást, hanem közösségi szinten. Próbáltunk nyitott szemmel járni, és ezért a nagyon jól működő diáktanácsunkkal együtt közösen találtuk ki, hogy jó lenne az iskolánkban egy alkalmas teret találni, ahol diákjaink szórakozhatnak. Az eredeti ötlet mindössze egy bokszzsák volt, aztán ebből fejlődött ki a terem, amiben biliárdasztal, csocsó, pingpongasztal, társasjátékok vannak, kis asztalok és babzsákok mellett sok más egyéb is található” – magyarázta az aligazgatónő, aki azt is büszkeséggel emelte ki, hogy a termet a diáktanács rendezte be.

A játéktermet annak rendje és módja szerint fel is avatták, beszédet Nagy Balázs, az iskola diákszövetségének elnöke, XII. A osztályos tanuló mondott. „Ez a hely nem csupán egy terem, ahol különböző játékokat találunk. Ez egy közösségi tér, amit a diákoknak és a diákokért hoztunk létre – azért, hogy legyen egy hely, ahol kikapcsolódhatunk, feltöltődhetünk és együtt tölthetjük a szabadidőnket. A játékterem célja, hogy összekösse az évfolyamokat, erősítse a barátságokat, és megmutassa, hogy az iskola nemcsak a tanulásról, hanem az élményekről és a közösségről is szól” – fogalmazott s kiemelte, hogy a játéktermet minden diák használhatja, a szabályzatnak megfelelően.

A játékterem megvalósítását Bakk-Vitális Mária Kinga, Simon Mária, Barta Vilmos, Gyergyai Botond, Szováti Ágnes és Mucsi Beáta Enikő támogatta.