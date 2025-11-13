Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Sokan használták a városi bicikliket

2025. november 13., csütörtök, Közélet

Március végétől november 9-ig, azaz szezonnyitástól szezonzárásig közel 22 ezer alkalommal pattantak az önkormányzati kölcsönözhető biciklikre Sepsiszentgyörgyön, ami azt jelenti, hogy naponta száznál többen közlekedtek a városban a tavaly nyáron elindított Sepsi Bike rendszer bringáival.

    Városszerte 230 önkormányzati biciklit lehetett igénybe venni. Fotó: sepsi.ro

A polgármesteri hivatal közleménye szerint a kikölcsönözhető kerékpárok továbbra is népszerű alternatívát kínálnak a rövid távú városi közlekedésre, hozzájárulnak az autós forgalom csökkentéséhez és az aktív életmód népszerűsítéséhez.

A május elején megnyílt Skate-park is vonzónak bizonyult: a városháza és a Sepsi ReKreativ összesítése szerint 2100-an léptek be az új sportlétesítménybe működésének első fél évében, ebből 2000 gyermek volt.

A hideg idő beálltával ezek a mozgási lehetőségek megszűntek, a városháza a téli hónapokra a Sepsi Aréna melletti fedett jégpályát és az egész évben nyitva tartó Román Vilmos Uszodát ajánlja a városlakóknak. (demeter)

