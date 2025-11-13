Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Diakónia Keresztyén AlapítványGyermekzsivaj az idősotthonban

2025. november 13., csütörtök, Közélet

Gyermekdalok csendülnek fel időnként a sepsiszentgyörgyi Szilvássy Carola Szeretetotthonban, de arra is volt példa, hogy diákok saját fejlesztésű társasjátékkal lepték meg az otthon lakóit. Márton-napi programját két csoport is bemutatta, ezért kedden és szerdán is fogadtak vendégeket a házban. 

  • Márton-nap az otthonban a Speciális Iskola diákjaival és oktatóival. Fotó: Diakónia Keresztyén Alapítvány
    Márton-nap az otthonban a Speciális Iskola diákjaival és oktatóival. Fotó: Diakónia Keresztyén Alapítvány

Az októberben indult és jövő áprilisig tartó program részeként tizenöt gyermek- és ifjúsági csoport látogat el a Szilvássy Carola Szeretetotthonba, a pályázat célja, hogy a gyermekek és fiatalok közelebb kerüljenek az idős nemzedékhez. Nagy sikere volt a programindító tevékenységnek, amikor a mikóújfalusi Fejér Ákos Általános Iskolából Sala Enikő osztályfőnök nyolcadikosai saját fejlesztésű társasjátékot vittek az otthonba, megtanították az időseket annak használatára, ajándékba adták és rábólintottak, ha további ötleteik vannak, fejlesszék tovább. Majd egymás után kétszer – legutóbb Márton-napkor – a helyi Speciális Iskola diákjai érkeztek az otthonba, tegnap a Gulliver Napközi Otthon ovisai kedveskedtek a lakóknak.

Lapunk érdeklődésére Kovács Zsuzsanna, a Diakónia Keresztyén Alapítvány idősgondozó ágazata otthonának tevékenységszervezője elmondta, bár az intézmény saját szervezésű programjai is népszerűek az idősek körében, külön öröm számukra, ha gyermekek érkeznek, és aki teheti, részt vesz ilyenkor a közös tevékenységeken, hisz gyakran nemcsak produkciókat mutatnak be a vendégek, hanem bevonják az otthon lakóit is. Szerinte ezek a programok motiválják az időseket, hogy az étkezéseken kívül is kimozduljanak a szobájukból, együtt legyenek másokkal, közösségben érezzék magukat. A vonatkozó pályázat jövő áprilisig tartó időszakára is vannak már jelentkező óvodák, iskolák, igyekeznek változatos tevékenységeket szervezni, a cél, hogy az idősek jól érezzék magukat az ilyen alkalmakkor, a gyermekek és fiatalok pedig kerüljenek minél közelebb az idős és idősödő nemzedékhez – mondta Kovács Zsuzsanna.

