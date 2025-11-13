HirdetÃ©sek MegrendelÃ©s AprÃ³hirdetÃ©s Impresszum Kapcsolat KeresÅ‘
KÃ¶zlekedÃ©srendÃ©szeti akciÃ³kA gyalogosokra figyeltek

2025. november 13., csÃ¼tÃ¶rtÃ¶k, KÃ¶zÃ©let

A mÃºlt hÃ©ten a KovÃ¡szna megyei kÃ¶zlekedÃ©srendÃ©szek fokozott kÃ¶zÃºti ellenÅ‘rzÃ©seket vÃ©geztek a gyalogosokat Ã©rintÅ‘ balesetek megelÅ‘zÃ©se Ã©rdekÃ©ben. Az akciÃ³ sorÃ¡n 171 bÃ­rsÃ¡got szabtak ki, fÅ‘kÃ©nt az Ãºttesten valÃ³ szabÃ¡lytalan Ã¡tkelÃ©s miatt, ugyanakkor tÃ¶bb mint 370 embernek adtak tanÃ¡csot a biztonsÃ¡gos kÃ¶zlekedÃ©srÅ‘l.

    A Kovászna megyei rendőrség felvétele

Az ellenÅ‘rzÃ©seknek kÃ©t fÅ‘ cÃ©lkitÅ±zÃ©se volt, kÃ¶zÃ¶lte a KovÃ¡szna megyei rendÅ‘rsÃ©g tegnap: egyrÃ©szt a kÃ¶zlekedÃ©sben rÃ©szt vevÅ‘k tÃ¡jÃ©koztatÃ¡sa a szabÃ¡lyok betartÃ¡sÃ¡nak fontossÃ¡gÃ¡rÃ³l, mÃ¡srÃ©szt a kÃ¶zlekedÃ©si jogszabÃ¡lyok betartatÃ¡sa a szabÃ¡lysÃ©rtÃ©sek bÃ¼ntetÃ©se rÃ©vÃ©n. Az akciÃ³k sorÃ¡n tÃ¶bb mint 370 ember kapott a rendÅ‘rÃ¶ktÅ‘l tanÃ¡csokat a biztonsÃ¡gosabb kÃ¶zlekedÃ©s Ã©s a balesetek elkerÃ¼lÃ©se Ã©rdekÃ©ben. Ugyanakkor 171 szabÃ¡lysÃ©rtÃ©si bÃ­rsÃ¡got is kirÃ³ttak a gyalogosokra â€“ legtÃ¶bbszÃ¶r az Ãºttesten valÃ³ szabÃ¡lytalan Ã¡tkelÃ©s miatt. A rendÅ‘rsÃ©g felhÃ­vja a figyelmet, hogy az Ã³vatlan vagy tiltott helyen tÃ¶rtÃ©nÅ‘ Ã¡tkelÃ©snek sÃºlyos kÃ¶vetkezmÃ©nyei lehetnek, kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen a rossz lÃ¡tÃ¡si viszonyokkal jÃ¡rÃ³ tÃ©li idÅ‘szakban.

A gyalogosoknak nyÃºjtott tanÃ¡csok a kÃ¶vetkezÅ‘k: csak kijelÃ¶lt gyalogÃ¡tkelÅ‘helyen keljenek Ã¡t, Ã©s mindkÃ©t irÃ¡nyba alaposan nÃ©zzenek kÃ¶rÃ¼l; ne menjenek Ã¡t az Ãºton megÃ¡llt jÃ¡rmÅ±vek elÅ‘tt vagy mÃ¶gÃ¶tt; viseljenek vilÃ¡gos ruhÃ¡t vagy fÃ©nyvisszaverÅ‘ elemeket, fÅ‘leg sÃ¶tÃ©tben vagy kÃ¶dÃ¶s idÅ‘ben; ne hasznÃ¡ljanak telefont vagy mÃ¡s figyelemelterelÅ‘ eszkÃ¶zt az Ãºttesten valÃ³ Ã¡tkelÃ©s kÃ¶zben. A rendÅ‘rÃ¶k ugyanakkor a gÃ©pjÃ¡rmÅ±vezetÅ‘knek is Ã¼zennek: igazÃ­tsÃ¡k a sebessÃ©get az Ãºt- Ã©s forgalmi viszonyokhoz, fÅ‘leg gyalogÃ¡tkelÅ‘k, iskolÃ¡k vagy forgalmas terÃ¼letek kÃ¶zelÃ©ben; csÃ¶kkentsÃ©k a sebessÃ©get a telepÃ¼lÃ©seken belÃ¼l, kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen csÃºcsidÅ‘ben vagy rossz lÃ¡tÃ¡si viszonyok mellett; adjanak elsÅ‘bbsÃ©get a szabÃ¡lyosan Ã¡tkelÅ‘ gyalogosoknak Ã©s legyenek tÃ¼relmesek, elÅ‘zÃ©kenyek a forgalomban; gondoskodjanak rÃ³la, hogy a fÃ©nyszÃ³rÃ³k Ã©s az ablaktÃ¶rlÅ‘k megfelelÅ‘en mÅ±kÃ¶djenek.

A rendÅ‘rsÃ©g bejelentette, hogy a megelÅ‘zÅ‘ Ã©s ellenÂ­Å‘rzÅ‘ akciÃ³kat a jÃ¶vÅ‘ben is folytatja, fÅ‘ cÃ©ljuk a kÃ¶zlekedÃ©s minden rÃ©sztvevÅ‘jÃ©nek biztonsÃ¡ga. (sz.)

