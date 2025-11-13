Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Ösztöndíj Sepsiszentgyörgy legjobb diákjainak

2025. november 13., csütörtök, Közélet

Ötezer lejjel jutalmazza a legkiemelkedőbb végzős középiskolásokat Sepsiszentgyörgy önkormányzata. A 2010 óta minden évben meghirdetett Szent György-ösztöndíjra pályázni kell, az iratcsomókat december 4-ig lehet leadni a városháza ügyfélfogadó irodájában.

  • A tavalyi nyertesek mindannyian a Székely Mikó Kollégium XII. A osztályának diákjai voltak. Fotó: Albert Levente
    A tavalyi nyertesek mindannyian a Székely Mikó Kollégium XII. A osztályának diákjai voltak. Fotó: Albert Levente

Az elbírálásnál az általános tanulmányi átlag mellett a tantárgyversenyeken elért eredményeket, önkéntes tevékenységeket, szervezői készségeket és diáktanácsokkal vagy civil szervezetekkel való együttműködést is beszámítják. Az ösztöndíjat a pontszámok csökkenő sorrendje szerint az első öt tizenkettedikes kapja meg ünnepélyes keretek között az év végi tanács­ülés alkalmával. (demeter)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-13 08:00 Cikk megjelenítése: 488 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 4
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 868
szavazógép
2025-11-13: Közélet - :

A gyalogosokra figyeltek (Közlekedésrendészeti akciók)

A múlt héten a Kovászna megyei közlekedésrendészek fokozott közúti ellenőrzéseket végeztek a gyalogosokat érintő balesetek megelőzése érdekében. Az akció során 171 bírságot szabtak ki, főként az úttesten való szabálytalan átkelés miatt, ugyanakkor több mint 370 embernek adtak tanácsot a biztonságos közlekedésről.
2025-11-13: Kármentő - László Zsuzsa:

Bohóckodunk

Vasárnap délelőtt teszek-veszek a konyhában, az ablakból rálátok a kukákra. Azokra a rendkívül intelligens, egy sorba rendezettekre. Amelyek kártyával nyithatók, amikor nyithatók… Mert megesik ám, hogy nem reagálnak semmire, aztán vagy visszabattyogsz a szeméttel a lakásba, vagy simán lerakod a sarokba. Én az utóbbit tettem, amikor velem is megtörtént. Mert megtörtént biza, aztán büntessenek meg, ha mernek! Elvégre nem rajtam múlik. 
rel="noreferrer"