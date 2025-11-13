Ösztöndíj Sepsiszentgyörgy legjobb diákjainak

Következő írásunk

Vasárnap délelőtt teszek-veszek a konyhában, az ablakból rálátok a kukákra. Azokra a rendkívül intelligens, egy sorba rendezettekre. Amelyek kártyával nyithatók, amikor nyithatók… Mert megesik ám, hogy nem reagálnak semmire, aztán vagy visszabattyogsz a szeméttel a lakásba, vagy simán lerakod a sarokba. Én az utóbbit tettem, amikor velem is megtörtént. Mert megtörtént biza, aztán büntessenek meg, ha mernek! Elvégre nem rajtam múlik.