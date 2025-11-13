Ösztöndíj Sepsiszentgyörgy legjobb diákjainak

Ötezer lejjel jutalmazza a legkiemelkedőbb végzős középiskolásokat Sepsiszentgyörgy önkormányzata. A 2010 óta minden évben meghirdetett Szent György-ösztöndíjra pályázni kell, az iratcsomókat december 4-ig lehet leadni a városháza ügyfélfogadó irodájában.
Az elbírálásnál az általános tanulmányi átlag mellett a tantárgyversenyeken elért eredményeket, önkéntes tevékenységeket, szervezői készségeket és diáktanácsokkal vagy civil szervezetekkel való együttműködést is beszámítják. Az ösztöndíjat a pontszámok csökkenő sorrendje szerint az első öt tizenkettedikes kapja meg ünnepélyes keretek között az év végi tanácsülés alkalmával. (demeter)