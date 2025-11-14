A vendégeket Vargha Mihály múzeumigazgató köszönti, a tárlatot Deák Ferenc Loránd pedagógus, néprajzkutató, műkritikus és Plugor Magor költő, szerkesztő méltatja. * November 15-én, szombaton 13 órakor megnyitják Dan Mihalcea rendező Hogyan lélegzik a föld című vándor fotókiállítását az Árkosi Kulturális Központban (Olt utca 6. szám). A tárlatot Kopacz Attila, az intézmény vezetője mutatja be. A kiállítás november 28-ig látogatható.

KÉZDIVÁSÁRHELY. A Gyűjtemények Házában 15-én, szombaton 11 órától Iochom István újságíró, lapunk munkatársa megnyitja Miklós István (Indián) csíkszeredai festő- és tetoválóművész Szép, új világ című kiállítását. Közreműködik Gáspár Anikó vers­mondó. A kiállítás február 15-ig ingyenesen látogatható naponta 8–18 óráig.

Könyvbemutató

A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban november 16-án, vasárnap 19 órától bemutatják Gagyi Katinka A Te szavadra című, papokkal és szerzetesekkel készült interjúkötetét. A zenei szolgálatot a Miklósi házaspár végzi. A szerző beszélgetőtársai: Bőjte Csongor, a Verbum Kiadó igazgatója és Homa Ildikó, a Szociális Testvérek Társaságának romániai elöljárója. A könyv a helyszínen megvásárolható.

Zene

ÜTŐS NAP. Fiatal dobosok tartanak ütős napot ma délután és este a sepsiszentgyörgyi Szimplában. A program: 16 órától hangszersimogató, 19 órától rögtönzött dobshow, 20 órától fiatal zenekarok játszanak, 21 órától jam session. Ez egy Com’on Sepsi-projekt, a belépés ingyenes.

XIX. TIBERIUS FESZTIVÁL. Ma 19 órától az Árkosi Kulturális Központban: Nagy Krisztina – zongora, Románia és Skultéty Mátyás – cselló, Magyarország, műsoron Franz Schubert-mű. A jegy ára 30 lej, diákoknak és egyetemistáknak 7,5 lej.

BEJAN NORBI 1-X-25. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ nagytermében ma 19 órától koncertezik Bejan Norbi és meghívottai. Vendégek: Lábas Viki – Margaret Island, Szabó Attila – Csík zenekar, Szabó Anna Rózsika, Kaly Roland. Közreműködik: Füstös Bálint, Kaszás Péter – Margaret Island, Pál Gábor, Kökény Attila, Szabó Ábel. Jegyek kaphatók az in-time.ro oldalon.

UNICANTE GOES JAZZ 2.0. Az UniCante Egyetemi Kórus ismert dallamok jazzharmóniákká dúsított színgazdag átdolgozásait szólaltatja meg a Trozner Szabolcs jazz-zongorista által vezetett jazz­trió közreműködésével. A koncertre, amelyet a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet támogat, 15-én, szombaton 18 órától kerül sor a Bod Péter Megyei Könyvtár dísztermében. A belépés ingyenes.

KÓRUSMISSZIÓ. A sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda Kórusmisszió projektjével Zágonba látogat el, ahol rövid férfikari koncertjével ajándékozza meg a gyülekezetet, érdeklődőket a református templomban november 16-án, vasárnap a 11 órakor kezdődő istentisztelet után.

ORSZÁGOS DOBVERSENY. November 16-án, vasárnap kerül sor a 3. SepsiDrum Országos Dobverseny döntőjére Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban. A versenyzők 10 és 16 óra között élő zenekari kísérettel mutatják be produkcióikat a zsűri és a közönség előtt. A nap záróakkordjaként 18 órától Borlai Gergő tart különleges, koncerttel egybekötött műhelymunkát a Tamási Áron Színház nagytermében. Jegyek az eventim.ro oldalon vásárolhatók.

Országos döntő Sepsiszentgyörgyön

Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége szervezésében november 15-én és 16-án Sepsiszentgyörgyön tartják a Kriza János Országos Balladamondó, Balladaéneklő és Mesemondó Verseny országos döntőjét. A program: november 15-én, szombaton 9 órától megnyitó az unitárius templomban; 10 órától mesemondó verseny 0–II. osztályosoknak a Székely Nemzeti Múzeumban, III–IV. osztályosoknak az unitárius templomban, V–VI. osztályosoknak a Kónya Ádám Művelődési Házban, VII–VIII. osztályosoknak a Míves Házban, IX–XII. osztályosoknak a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótéren, balladamondó verseny IX–XII. osztályosoknak a Bod Péter Megyei Könyvtárban, balladaéneklő verseny V–XII. osztályosoknak a Plugor Sándor Művészeti Líceum dísztermében; 16–17 óráig filmvetítés: Kippkopp és a tizenkét hónap (0–V. osztályosoknak) a Művész moziban; 16–18 óráig filmvetítés: Véletlenül írtam egy könyvet, (VI–XII. osztályosoknak) a Művész moziban; vasárnap 8.30–10 óráig záróünnepség, eredményhirdetés, díjkiosztás a sepsi­szentgyörgyi unitárius templomban.

Mucsi Zoltán Sepsiszentgyörgyön

Az Eventikum szervezésében november 15-én, szombaton 19 órától a Székely Mikó Kollégium konferenciatermébe érkezik a magyar film- és színházművészet egyik legmarkánsabb, legfoglalkoztatottabb alakja, Mucsi Zoltán Jászai Mari-díjas színművész. Az esemény moderátora Máthé Kincső. Jegyek az eventikum.ro oldalon vásárolhatók.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.30-tól Kiskedvencek elszabadulva (magyarul beszélő), 16.45-től Tafiti (románul beszélő), 18.30-tól A szomszéd (román vígjáték), 18.30-tól Csak egy baleset (román feliratos francia–iráni–luxemburgi akciófilm), 20.15-től Bugonia (magyar feliratos), 20.30-tól Elrontott életek (magyarul beszélő); szombaton: 11 órától Kiskedvencek elszabadulva (magyarul beszélő), 11.15-től Dzsungelmesék 2. (románul beszélő), 18 órától Többesélyes szerelem (magyarul beszélő), 18 órától Dögölj meg, szerelmem (román feliratos), 20.15-től A menekülő ember (magyarul beszélő), 20.30-tól Elrontott életek (román feliratos); vasárnap: 11 órától Kiskedvencek elszabadulva (magyarul beszélő), 11.15-től Tafiti (románul beszélő), 15.30-tól Láncfűrészes ember – A film: Reze arc (magyar feliratos), 16.30-tól Predator: Halálbolygó (magyarul beszélő), 17.30-tól A sárga nyakkendő (román életrajzi filmdráma), 18.45-től Egykutya (magyar filmdráma), 20.15-től A menekülő ember (magyarul beszélő), 20.30-tól Tűz a jégen (román feliratos).

Hitvilág

ÖNSEGÍTŐ CSOPORT. Szombaton 10.30–12 óráig a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház melléképületében Kurta Fruzsina pszichológus az Elengedéseink önleltáros csoportba várja az érdeklődőket.

200 ÉVES A SZOTYORI REFORMÁTUS TEMPLOM. Vasárnap 11 órától hálaadó istentiszteleten megünneplik a szotyori református templom 200. évfordulóját. Igét hirdet ft. dr. Kolumbán Vilmos József, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke. Fellép a Sepsi Református Egyházmegye presbiteri kórusa.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Ma 8.30-tól 15.30 óráig Rétyen, Szentivánlaborfalván és Komollón szünetel az áramszol­gáltatás.

FOGADÓÓRÁK. Ma 9–11 óráig Miklós Zoltán parlamenti képviselő és Vincze Loránt európai parlamenti képviselő fogadóórát tart Sepsiszentgyörgyön Miklós Zoltán irodájában (Martinovics Ignác utca 2. szám). Kovásznán 17–18.30 óráig Könczei Csaba parlamenti képviselő, Gyerő József polgármester és Vincze Loránt várja a kérdéseket és felvetéseket az RMDSZ orbaiszéki szervezete székházában (Szabadság utca 12. szám). * Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke fogadóórát tart november 17-én, hétfőn 12 órától a megyei önkormányzat székhelyén (Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 4. szám). Feliratkozni a petitii@kvmt.ro honlapon vagy a 0267 311 190-es

telefonszámon lehet.

JÁRJUK BE ERDŐVIDÉKET! A november 15-ére tervezett kirándulás úti célja Alsórákos és környéke. Túravezetők: Dimén Levente és Demeter Zoltán. Találkozás 6.55-kor Baróton a bányairoda előtt.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 22–6 óráig a Császár Bálint utcai Farmaline I. gyógyszertár (0367 412 103) az éjszakai szolgálatos. Szombaton és vasárnap a bevásárlóközpontokban levő gyógyszertárakat is fel lehet keresni. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608) patika a szolgálatos, hétfőtől a Dózsa György utcai Ambrózia II.; Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton 8–16, vasárnap 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914);

Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária gyógyszertár (0729 935 431) tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyör­gyön pénteken 14–19 és szombaton 9–14 óráig a Sport utca 9/5D alatti Dental Centrum fogászaton telefonos egyeztetés alapján (0743 455 556), szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.