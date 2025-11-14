Elhalálozás
Mély fájdalommal
tudatjuk, hogy
PAPUCS SAROLTA
(szül. BITAI)
életének 75. évében
türelemmel viselt betegség után elhunyt.
A temetési szertartás 2025. november 15-én, szombaton 14 órakor lesz az orbaiteleki református temetőben.
Virrasztó november 14-én 16 órakor lesz az orbaiteleki
ravatalozóháznál.
„Csak Istennél csendesül el lelkem, / tőle kapok
reménységet.”
Zsoltár 62.6
A gyászoló család
1120570
Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, BOROS LUJZA temetésén részt vettek, utolsó útjára kísérték, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
1120569
Megemlékezés
A szeretet, amit adtatok, nem halványul – bennünk él tovább mindennap. Szomorú szívvel emlékezünk id. NAGY MÁRIA MAGDOLNÁRA és id. NAGY ÁRPÁDRA haláluk 12., illetve 14. évfordulóján. Hiányuk
mindennap velünk van,
de szeretetük, bölcsességük
és példamutatásuk tovább
él bennünk.
Nyugodjanak békében.
Szeretteik
1120561
Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk id. MOLNÁR ANDRÁSRA
halálának 16. évfordulóján. Hiánya örökké fáj, áldott emlékét szívünkben őrizzük.
Szerettei
4335546
Fáj az emberi szív, mert elment valaki, akit szeretett, de vele menni már nem lehetett, fáj a szív, mert rajta már nem segíthetett. Kegyelettel emlékezünk SZABÓ TAMÁSRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Szerettei
1120566
Kegyelettel emlékezünk szeretett, jó édesapánkra, az uzoni BUZSI SÁNDORRA halálának negyvenedik
évfordulóján. Emlékét
örökre megőrizzük.
Szerettei
4335738
Fájó szívvel emlékezünk
id. KÉMENES LAJOSRA
halálának első évfordulóján.
Nyugodjál békében.
Özvegye, gyermekei,
testvére és szerettei
4335752
Három év telt el azóta, hogy elveszítettünk. Bár az idő múlik, a hiányod nem csökken, mindennap velünk élsz a csendben, az emlékekben, a közös pillanatokban. Szívünkben örökké megmarad a mosolyod, kedvességed, türelmed és a szereteted, amelyet mindannyiunknak adtál. Az elmúlt években sokszor erőt merítettünk abból, amit tőled kaptunk: a hitből, a reményből és abból a tudatból, hogy Te mindig velünk maradsz, amíg őrizzük emléked. Ma nem csupán a hiányodra emlékezünk, hanem arra az ajándékra is, amit az életünkbe hoztál. Arra, hogy megtanítottál szeretni, kitartani és értékelni a mindennapok apró örömeit.
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk
FODOR GYÖRGYRE.
Özvegye és négy gyereke
4335754