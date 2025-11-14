Elhalálozás

Mély fájdalommal

tudatjuk, hogy

PAPUCS SAROLTA

(szül. BITAI)

életének 75. évében

türelemmel viselt betegség után elhunyt.

A temetési szertartás 2025. november 15-én, szombaton 14 órakor lesz az orbaiteleki református temetőben.

Virrasztó november 14-én 16 órakor lesz az orbaiteleki

ravatalozóháznál.

„Csak Istennél csendesül el lelkem, / tőle kapok

reménységet.”

Zsoltár 62.6

A gyászoló család

1120570

Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, BOROS LUJZA temetésén részt vettek, utolsó útjára kísérték, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

1120569

Megemlékezés

A szeretet, amit adtatok, nem halványul – bennünk él tovább mindennap. Szomorú szívvel emlékezünk id. NAGY MÁRIA MAGDOLNÁRA és id. NAGY ÁRPÁDRA haláluk 12., illetve 14. évfordulóján. Hiányuk

mindennap velünk van,

de szeretetük, bölcsességük

és példamutatásuk tovább

él bennünk.

Nyugodjanak békében.

Szeretteik

1120561

Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk id. MOLNÁR ANDRÁSRA

halálának 16. évfordulóján. Hiánya örökké fáj, áldott emlékét szívünkben őrizzük.

Szerettei

4335546

Fáj az emberi szív, mert elment valaki, akit szeretett, de vele menni már nem lehetett, fáj a szív, mert rajta már nem segíthetett. Kegyelettel emlékezünk SZABÓ TAMÁSRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

1120566

Kegyelettel emlékezünk szeretett, jó édesapánkra, az uzoni BUZSI SÁNDORRA halálának negyvenedik

évfordulóján. Emlékét

örökre megőrizzük.

Szerettei

4335738

Fájó szívvel emlékezünk

id. KÉMENES LAJOSRA

halálának első évfordulóján.

Nyugodjál békében.

Özvegye, gyermekei,

testvére és szerettei

4335752

Három év telt el azóta, hogy elveszítettünk. Bár az idő múlik, a hiányod nem csökken, mindennap velünk élsz a csendben, az emlékekben, a közös pillanatokban. Szívünkben örökké megmarad a mosolyod, kedvességed, türelmed és a szereteted, amelyet mindannyiunknak adtál. Az elmúlt években sokszor erőt merítettünk abból, amit tőled kaptunk: a hitből, a reményből és abból a tudatból, hogy Te mindig velünk maradsz, amíg őrizzük emléked. Ma nem csupán a hiányodra emlékezünk, hanem arra az ajándékra is, amit az életünkbe hoztál. Arra, hogy megtanítottál szeretni, kitartani és értékelni a mindennapok apró örömeit.

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk

FODOR GYÖRGYRE.

Özvegye és négy gyereke

4335754