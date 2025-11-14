Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Elhalálozás

2025. november 14., péntek, Elhalálozás

Elhalálozás

Mély fájdalommal 
tudatjuk, hogy
PAPUCS SAROLTA
(szül. BITAI)
életének 75. évében 
türelemmel viselt betegség után elhunyt.
A temetési szertartás 2025. november 15-én, szombaton 14 órakor lesz az orbaiteleki református temetőben.
Virrasztó november 14-én 16 órakor lesz az orbaiteleki 
ravatalozóháznál.
„Csak Istennél csendesül el lelkem, / tőle kapok 
reménységet.”
Zsoltár 62.6
A gyászoló család
1120570

 

Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, BOROS LUJZA temetésén részt vettek, utolsó útjára kísérték, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
1120569

 

Megemlékezés

A szeretet, amit adtatok, nem halványul – bennünk él tovább mindennap. Szomorú szívvel emlékezünk id. NAGY MÁRIA MAGDOLNÁRA és id. NAGY ÁRPÁDRA haláluk 12., illetve 14. évfordulóján. Hiányuk 
mindennap velünk van, 
de szeretetük, bölcsességük 
és példamutatásuk tovább 
él bennünk. 
Nyugodjanak békében.
Szeretteik
1120561

Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk id. MOLNÁR ANDRÁSRA 
halálának 16. évfordulóján. Hiánya örökké fáj, áldott emlékét szívünkben őrizzük.
Szerettei
4335546

Fáj az emberi szív, mert elment valaki, akit szeretett, de vele menni már nem lehetett, fáj a szív, mert rajta már nem segíthetett. Kegyelettel emlékezünk SZABÓ TAMÁSRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott.
Szerettei
1120566

Kegyelettel emlékezünk szeretett, jó édesapánkra, az uzoni BUZSI SÁNDORRA halálának negyvenedik 
évfordulóján. Emlékét 
örökre megőrizzük.
Szerettei
4335738

Fájó szívvel emlékezünk 
id. KÉMENES LAJOSRA 
halálának első évfordulóján. 
Nyugodjál békében.
Özvegye, gyermekei, 
testvére és szerettei
4335752

Három év telt el azóta, hogy elveszítettünk. Bár az idő múlik, a hiányod nem csökken, mindennap velünk élsz a csendben, az emlékekben, a közös pillanatokban. Szívünkben örökké megmarad a mosolyod, kedvességed, türelmed és a szereteted, amelyet mindannyiunknak adtál. Az elmúlt években sokszor erőt merítettünk abból, amit tőled kaptunk: a hitből, a reményből és abból a tudatból, hogy Te mindig velünk maradsz, amíg őrizzük emléked. Ma nem csupán a hiányodra emlékezünk, hanem arra az ajándékra is, amit az életünkbe hoztál. Arra, hogy megtanítottál szeretni, kitartani és értékelni a mindennapok apró örömeit. 
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk 
FODOR GYÖRGYRE.
Özvegye és négy gyereke
4335754

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-14 00:00 Cikk megjelenítése: 429 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 897
szavazógép
2025-11-14: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Kiállítás
SEPSISZENTGYÖRGY. A Székely Nemzeti Múzeum szervezésében ma 18 órától a Lábas Ház emeleti kiállítóterében megnyitják Miklóssy Mária képzőművész Rejtett tartalom című tárlatát.
rel="noreferrer"