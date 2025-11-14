Izgalmas rangadóval kezdi a női másodosztályú kézilabda-bajnokság visszavágó-sorozatát a listavezető Sepsi-SIC, amely ma 14 órától a hibátlan Jászvásári CSM ellen játszik a Szabó Kati Sportcsarnokban. A mérkőzés komoly téttel bír, a győztes a következő egy hónapban a B-csoport éllovasa lehet, ugyanis hétfőtől a pontvadászat december 18-ig szünetel.

A sepsiszentgyörgyi csapat remek formában játszik, a legutóbbi hat összecsapását megnyerte, így másfél hónapja veretlen. Carmen Cartaș tanítványai a mostani idényben csak egyszer szenvedtek vereséget, szeptember közepén a bajnoki nyitányon szoros küzdelmet követően maradtak alul a Jászvásári CSM vendégeként (26–24). Bár a moldvai együttes az odavágó-sorozatban mindegyik meccsét megnyerte, mégis a táblázat második helyéről várja a Sepsi-SIC elleni rangadót, mivel a klubot a nyár folyamán a Román Kézilabda-szövetség három pont levonásával büntette, mert nem törlesztette időben a tartozását. A zöld-fehér mezesek védekezése szervezettebb, hiszen az eddigi hét fordulóban 152 gólt kaptak, míg a riválisuk hálójában 162 találat landolt. A Daniel Bura irányította kézilabdázók támadójátéka a leghatékonyabb a csoportban, 264 alkalommal céloztak pontosan, a háromszéki alakulat pedig 242-szer volt eredményes.

„A csoport és valószínűleg az egész másodosztályú bajnokság legtapasztaltabb csapatával nézünk farkassze­met. Az együttes már az idényrajt előtt kijelentette, hogy célja az élvonalba jutás. Úgy gondolom, nagyon nehéz összecsapás következik számunkra. Jó időszakon megyünk keresztül, megtaláltuk a ritmusunkat, és ha a hozzáállásunk az elmúlt találkozókhoz hasonló marad, akkor van esélyünk nyerni. Meggyőződésem, hogy ezúttal is izgalmas mérkőzést játszunk. A kezdési időpont nem ideális, azonban a hétvégén a Szabó Kati Sportcsarnok cselgáncsversenynek ad otthont, emiatt előrehoztuk a meccset mára. A módosítás miatt kénytelenek voltunk elfogadni az ellenfelünk által javasolt órát, bár sokkal jobban szerettünk volna este pályára lépni. Reméljük, hogy ennek ellenére is lesznek, akik eljönnek a lányoknak szurkolni, mert a támogatásuk korábban is rendkívül fontosnak bizonyult” – nyilatkozta Carmen Cartaș vezetőedző.

A 8. forduló programja: Sepsi-SIC–Jászvásári CSM (ma, 14 óra), CSM Roman–Hargita KK (vasárnap, 11 óra), CS Știința Bacău–Fogarasi VSK (vasárnap, 12.30 óra). Egy eredmény: CS Județean Prahova–Besztercei Ifjúsági Olimpiai Központ 45–38. (miska)