Izgalmas rangadóval kezdi a női másodosztályú kézilabda-bajnokság visszavágó-sorozatát a listavezető Sepsi-SIC, amely ma 14 órától a hibátlan Jászvásári CSM ellen játszik a Szabó Kati Sportcsarnokban. A mérkőzés komoly téttel bír, a győztes a következő egy hónapban a B-csoport éllovasa lehet, ugyanis hétfőtől a pontvadászat december 18-ig szünetel.
A sepsiszentgyörgyi csapat remek formában játszik, a legutóbbi hat összecsapását megnyerte, így másfél hónapja veretlen. Carmen Cartaș tanítványai a mostani idényben csak egyszer szenvedtek vereséget, szeptember közepén a bajnoki nyitányon szoros küzdelmet követően maradtak alul a Jászvásári CSM vendégeként (26–24). Bár a moldvai együttes az odavágó-sorozatban mindegyik meccsét megnyerte, mégis a táblázat második helyéről várja a Sepsi-SIC elleni rangadót, mivel a klubot a nyár folyamán a Román Kézilabda-szövetség három pont levonásával büntette, mert nem törlesztette időben a tartozását. A zöld-fehér mezesek védekezése szervezettebb, hiszen az eddigi hét fordulóban 152 gólt kaptak, míg a riválisuk hálójában 162 találat landolt. A Daniel Bura irányította kézilabdázók támadójátéka a leghatékonyabb a csoportban, 264 alkalommal céloztak pontosan, a háromszéki alakulat pedig 242-szer volt eredményes.
„A csoport és valószínűleg az egész másodosztályú bajnokság legtapasztaltabb csapatával nézünk farkasszemet. Az együttes már az idényrajt előtt kijelentette, hogy célja az élvonalba jutás. Úgy gondolom, nagyon nehéz összecsapás következik számunkra. Jó időszakon megyünk keresztül, megtaláltuk a ritmusunkat, és ha a hozzáállásunk az elmúlt találkozókhoz hasonló marad, akkor van esélyünk nyerni. Meggyőződésem, hogy ezúttal is izgalmas mérkőzést játszunk. A kezdési időpont nem ideális, azonban a hétvégén a Szabó Kati Sportcsarnok cselgáncsversenynek ad otthont, emiatt előrehoztuk a meccset mára. A módosítás miatt kénytelenek voltunk elfogadni az ellenfelünk által javasolt órát, bár sokkal jobban szerettünk volna este pályára lépni. Reméljük, hogy ennek ellenére is lesznek, akik eljönnek a lányoknak szurkolni, mert a támogatásuk korábban is rendkívül fontosnak bizonyult” – nyilatkozta Carmen Cartaș vezetőedző.
A 8. forduló programja: Sepsi-SIC–Jászvásári CSM (ma, 14 óra), CSM Roman–Hargita KK (vasárnap, 11 óra), CS Știința Bacău–Fogarasi VSK (vasárnap, 12.30 óra). Egy eredmény: CS Județean Prahova–Besztercei Ifjúsági Olimpiai Központ 45–38. (miska)