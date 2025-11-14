Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Labdarúgás, 3. LigaHazai pályán javíthat a Kézdivásárhelyi SE

2025. november 14., péntek, Sport

Három hét elteltével ismét saját közönsége előtt játszik a táblázatban második Kézdivásárhelyi SE, amely szombaton 14 órától a CS Blejoi együttesét fogadja a Sinkovits Stadionban a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság 13. fordulójában. A Sepsi OSK II. sorozatban harmadszor lép pályára idegenben, szintén szombaton 14 órától az éllovas Sporting Liești vendégeként próbálja borítani a papírformát.

  • Fotó: Tókos Csaba
    Fotó: Tókos Csaba

Az előző fordulóban a kézdivásárhelyi csapat 3–0-ra kikapott a CS Victoria Traian otthonában, így elszenvedte idénybeli második vereségét, a rangsorban hatodik CS Blejoi pedig hazai pályán 3–2-re győzött az Unirea Braniștea ellen. A felső-háromszéki és a Prahova megyei alakulat korábban kilencszer nézett farkasszemet a harmadosztályú bajnokságban, három döntetlen mellett mindkét gárda háromszor diadalmaskodott. Legutóbb szeptemberben találkoztak, akkor Liviu Negoiță legénysége 3–1-re nyert Munténiában. A második legjobb védekezéssel és támadójátékkal rendelkező céhes városi labdarúgók hazai pályán remekül teljesítenek, ötször begyűjtötték a három pontot és mindössze egyszer maradtak alul. A Răzvan Vlad irányította együttes idegenben kétszer győzedelmeskedett, egyszer remizett és háromszor veszített.

A táblázatban ötödik Sepsi OSK II. a múlt hétvégén 2–1-re kikapott a CSO Plopeni vendégeként, ezáltal megszakadt a másfél hónapig tartó veretlensége, míg a Liești 4–2-re győzött a CSM Râmnicu Sărat otthonában, idénybeli kilencedik sikerének köszönhetően pedig a tabella élére lépett. A sepsiszentgyörgyi és a Galac megyei csapat korábban háromszor mérkőzött meg a harmadosztályú pontvadászatban, és mindhárom találkozón a moldvai alakulat bizonyult jobbnak. Legutóbb szeptemberben csaptak össze, a szemerjai stadionban Cătălin Savu együttese 3–1-re diadalmaskodott. A piros-fehér mezes gárda fele­más idegenbeli mérleggel rendelkezik, ugyanis háromszor nyert és háromszor alulmaradt. A Sporting hazai környezetben még nem szenvedett vereséget, öt siker mellett csak egyszer osztozott a pontokon.

A 13. forduló programja: * ma: Galaci Oțelul II.–CSO Plopeni (14 óra), FC Unirea Brăila–CS Păulești (14 óra), Petrolul Ploiești II.–CS Victoria Traian (14 óra) * szombat: Kézdivásárhelyi SE–CS Blejoi (14 óra), Unirea Braniștea–CSM Râmnicu Sărat (14 óra), Sporting Liești–Sepsi OSK II. (14 óra). (miska)

