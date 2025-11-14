Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
A nap fotója

2025. november 14., péntek, Szabadidő
  • Szoknyák. Albert Levente felvétele
Kiizzadta a győzelmet Jerevánban a magyar válogatott (Labdarúgás, vb-selejtező)

A magyar válogatott csütörtökön 1–0-ra győzött az örmény csapat vendégeként Jerevánban a világbajnoki-selejtező ötödik fordulójában, így megerősítette a pótselejtezőt érő második helyét a csoportban. A magyarok vasárnap 16 órától az íreket fogadják a Puskás Arénában.
Betegségem története

2022 februárjában három hétig be voltam utalva a kórházba COVID-betegséggel. Háromszor voltam beoltva, mégis elkaptam. Közben a feleségemet eltemették nálam nélkül, szintén COVID-ban hunyt el, mielőtt engem beutaltak...
