A nap fotója

A magyar válogatott csütörtökön 1–0-ra győzött az örmény csapat vendégeként Jerevánban a világbajnoki-selejtező ötödik fordulójában, így megerősítette a pótselejtezőt érő második helyét a csoportban. A magyarok vasárnap 16 órától az íreket fogadják a Puskás Arénában.
2022 februárjában három hétig be voltam utalva a kórházba COVID-betegséggel. Háromszor voltam beoltva, mégis elkaptam. Közben a feleségemet eltemették nálam nélkül, szintén COVID-ban hunyt el, mielőtt engem beutaltak...